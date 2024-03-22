Murat Kurum Mal Varlığını Açıklamıştı: Deniz Zeyrek’ten “Zor Sorular”

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, kendisinin ve eşinin mal varlığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Gazeteci Deniz Zeyrek, “Kurum’a zor sorular” başlığı ile yazdığı yazıda, açıklanan mal varlığındaki altın ve dövizin fazlalığına dikkat çekti.