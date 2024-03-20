Turgut Altınok Mal Varlığını Eksik Açıkladı İddiası: 'Antalya'da 660 Dairesi Daha Var'

Yine Sayın Altınok’a ait olduğunu belirttiğim ama mal beyanında bulunmayan bir arsadan bahsetmiştim. Arsa Antalya’da. Turgut Altınok ile Gayrimenkul şirketinde ortak bulunan Hacı Altınok’a ait.

Arsa Antalya Aksu Altıntaş’ta 12.5 dönüm. Arsa kat karşılığı yine verilmiş. 10 katlı 4 Blok 660 daire 6 dükkan yapılmış.

Sayın Altınok bu arsayı ve daireleri mal beyanında göstermemiş. Mutlaka bir açıklaması vardır.

Şirkete baktım. Öyle ya 660’ı Antalya’da, 183’ü Ankara’da toplam 843 daireden bahsediyoruz. İnşaat da yok. Kat karşılığı verilmiş.

Altınok Gayrimenkul ne kadar vergi ödemiş diye baktım.

Efendim 2020, 2021, 2022 yıllarında tahakkuk eden vergi 0.

Bakın yazı ile 'sıfır.'

Altınok’a soruyorum bu kadar “emaneti” sırtında taşımak zor değil mi?

Acaba vergisini vermediği için mi açıklama gereği duymadı.

Çok ayıp!'