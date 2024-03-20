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Turgut Altınok’a Mal Varlığı Yorumu: “Gerçi Tüm Ankara’ya Komşuymuşsunuz”

Turgut Altınok’a Mal Varlığı Yorumu: “Gerçi Tüm Ankara’ya Komşuymuşsunuz”

Turgut Altınok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 00:20

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Programa katılan bir seyirci ile Turgut Altınok arasında geçen mal varlığı muhabbeti ise sosyal medyada gündem oldu.

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Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığında Ankara’da çok sayıda taşınmaza sahip olması dikkat çekmişti.

Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığında Ankara’da çok sayıda taşınmaza sahip olması dikkat çekmişti.

Mevzular Açık Mikrofon’a katılan Turgut Altınok’a bir seyirci “Seçilirseniz Keçiören’de olduğu gibi Ankara’da çöp konteynerlerini kaldıracak mısını?” diye sordu.

Mevzular Açık Mikrofon’a katılan Turgut Altınok’a bir seyirci “Seçilirseniz Keçiören’de olduğu gibi Ankara’da çöp konteynerlerini kaldıracak mısını?” diye sordu.

Altınok’un, seyriciye “Nerede oturuyorsunuz?” diye sorması ise mal varlığı tartışmalarını ayrı noktaya taşıdı.

Altınok’un, seyriciye “Nerede oturuyorsunuz?” diye sorması ise mal varlığı tartışmalarını ayrı noktaya taşıdı.

İşte yaşananlar 👇

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alparslan erge

kapak sesini ben İzmir'den duydum 😂

Halil Değerli

Memleket geri zekalı seviyor.... 😡😡😡

Melis Çobanoğlu

Kesin İstanbulu bile satın almıştır