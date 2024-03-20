Turgut Altınok’a Mal Varlığı Yorumu: “Gerçi Tüm Ankara’ya Komşuymuşsunuz”
Turgut Altınok’a Mal Varlığı Yorumu: “Gerçi Tüm Ankara’ya Komşuymuşsunuz”
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Programa katılan bir seyirci ile Turgut Altınok arasında geçen mal varlığı muhabbeti ise sosyal medyada gündem oldu.
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Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığında Ankara’da çok sayıda taşınmaza sahip olması dikkat çekmişti.
Mevzular Açık Mikrofon’a katılan Turgut Altınok’a bir seyirci “Seçilirseniz Keçiören’de olduğu gibi Ankara’da çöp konteynerlerini kaldıracak mısını?” diye sordu.
Altınok’un, seyriciye “Nerede oturuyorsunuz?” diye sorması ise mal varlığı tartışmalarını ayrı noktaya taşıdı.
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kapak sesini ben İzmir'den duydum 😂
Memleket geri zekalı seviyor.... 😡😡😡
Kesin İstanbulu bile satın almıştır