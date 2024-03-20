Turgut Altınok’a Mal Varlığı Yorumu: “Gerçi Tüm Ankara’ya Komşuymuşsunuz”

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Programa katılan bir seyirci ile Turgut Altınok arasında geçen mal varlığı muhabbeti ise sosyal medyada gündem oldu.