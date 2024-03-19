Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a Mal Varlığı Göndermesi: “9 Kardeşe de Bu Kadar Mal Kaldıysa Tebrik Ederim”
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a Mal Varlığı Göndermesi: “9 Kardeşe de Bu Kadar Mal Kaldıysa Tebrik Ederim”
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’a göndermede bulundu. Yavaş, Altınok’un 9 kardeş olduğunu hatırlatarak “tüm kardeşlere bu kadar miras kaldıysa tebrik ederim” dedi.
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Belediye seçimlerine 1 aydan az bir süre kala adayların açıkladığı mal varlıkları da tartışılıyor.
Turgut Altınok, banka hesaplarındaki paraya yer vermediği açıklamasında, kalan birçok arsa ve tarlanın da aileden miras kaldığını ifade etmişti.
Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Mansur Yavaş, açıklanan mal varlığının doğru olmadığı iddiasını sürdürdü.
“Turgut Altınok'un mal varlığını tam olarak açıklamadığı kanaatindeyim. Belediye başkanı olduktan sonra da servetinin de azalmadığı kanaatindeyim.”
“9 kardeşler. Her bir kardeşe bu kadar mal varlığı kaldıysa tebrik ediyorum.”
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“Babamdan bana bir tane ahşap ev kaldı, bir de itibar zenginliği kaldı. Başka bir şey yok.”
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adam kral nasıl da veriyor ayarları...manzur yavaş ol biraz başkanım benim 🥰♥️🥰 💙💛💙
Başkanım işin içine Allah peygamber karıştığı için belkide yarısını açıkladı Turgut Altınok
Turgut Altinok Ibanini at arsalarin varmis Ankaranin yarisi kadar ama paran ve araban yokmus.85 milyon odaklandik sana para aticaz yetmedi oylarimizin tamami... Devamını Gör