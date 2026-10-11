Acun Ilıcalı'dan Hull City Taraftarına Murat Karahan Sürprizi: Elvis Presley'in Efsane Şarkısı Söylendi
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Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, Hull City'nin Everton ile oynadığı maç öncesinde MKM Stadyumu'nda sahne aldı. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın hazırladığı etkinlikte Karahan, 25 bin kişilik stadyumda mini bir konser verdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, maç başlamadan önce Elvis Presley'i Karahan'ın sesinden dinledi.
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Murat Karahan'ın sesiyle maç önünde Hull City taraftarına resital dinletildi.
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Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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