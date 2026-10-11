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Acun Ilıcalı'dan Hull City Taraftarına Murat Karahan Sürprizi: Elvis Presley'in Efsane Şarkısı Söylendi

Acun Ilıcalı'dan Hull City Taraftarına Murat Karahan Sürprizi: Elvis Presley'in Efsane Şarkısı Söylendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 20:17
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Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, Hull City'nin Everton ile oynadığı maç öncesinde MKM Stadyumu'nda sahne aldı. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın hazırladığı etkinlikte Karahan, 25 bin kişilik stadyumda mini bir konser verdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, maç başlamadan önce Elvis Presley'i Karahan'ın sesinden dinledi.

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Murat Karahan'ın sesiyle maç önünde Hull City taraftarına resital dinletildi.

Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne aldı.

Murat Karahan, Hull City taraftarları için sahne aldı.

Hull City'nin Everton karşılaşması öncesinde düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, MKM Stadyumu'nda mini bir konser verdi. Karahan, Elvis Presley'in hafızalara kazınan şarkılarından birini seslendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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