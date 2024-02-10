Murat Çepni Kimdir? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri

Murat Çepni, 2010 yılından beri aktif olarak siyaset ile ilgilenmektedir. 2010 ile 2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte partide yöneticilik görevi de üstlenmiştir.

2016 yılında Hakların Demokratik Partisi'ne geçmiştir. HDP çatısı altında PM üyeliği, Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2018 yılında yapılan HDP 3. Büyük Olağan Kongresi'nde MYK üyesi olarak seçilmiştir.

Murat Çepni, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise DEM Parti İzmir 2. Bölgesi'nde 1. sıradan milletvekili seçilmiş ve Meclis'e girmiştir.