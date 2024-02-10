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Murat Çepni Kimdir? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri

Murat Çepni Kimdir? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.02.2024 - 18:45 Son Güncelleme: 10.02.2024 - 18:51

Yerel seçimlere aylar kala, siyasi partilerin belediye başkan adayları peş peşe açıklanıyor. Son günlerde tüm Türkiye'nin her an gündeminde yer olan belediye başkan adaylarının kim olacağı ise vatandaşların yakın takibinde. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından gözler, İBB adaylarına çevrildi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Peki, Murat Çepni kimdir? 

İşte, Dem Parti İBB Başkanı adayı Murat Çepni hakkında merak edilenler...

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Murat Çepni Kimdir?

Murat Çepni Kimdir?

Murat Çepni, 1974 yılında Rize'ye bağlı İkizdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çepni, lise mezunudur. Üniversite eğitimi sırasında tutuklanmış ve bu tarihten sonra eğitim hayatına devam etmemiştir.

Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri

Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri

Murat Çepni, 2010 yılından beri aktif olarak siyaset ile ilgilenmektedir. 2010 ile 2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte partide yöneticilik görevi de üstlenmiştir. 

2016 yılında Hakların Demokratik Partisi'ne geçmiştir. HDP çatısı altında PM üyeliği, Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2018 yılında yapılan HDP 3. Büyük Olağan Kongresi'nde MYK üyesi olarak seçilmiştir. 

Murat Çepni, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise DEM Parti İzmir 2. Bölgesi'nde 1. sıradan milletvekili seçilmiş ve Meclis'e girmiştir.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Murat Çepni oldu!

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Murat Çepni oldu!

31 Mart 2024 Pazar günü geçekleştirilecek olan Türkiye yerel seçimlerinde DEM Parti'den Meral Danış Beştaş ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmuştur.

Murat Çepni'nin Eşi ve Aile Hayatı

Murat Çepni'nin Eşi ve Aile Hayatı

Murat Çepni, Belgin Çepni ile evlidir. Çiftin iki de çocukları vardır.

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