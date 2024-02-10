Murat Çepni Kimdir? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri
Murat Çepni Kimdir? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri
Yerel seçimlere aylar kala, siyasi partilerin belediye başkan adayları peş peşe açıklanıyor. Son günlerde tüm Türkiye'nin her an gündeminde yer olan belediye başkan adaylarının kim olacağı ise vatandaşların yakın takibinde. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından gözler, İBB adaylarına çevrildi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Peki, Murat Çepni kimdir?
İşte, Dem Parti İBB Başkanı adayı Murat Çepni hakkında merak edilenler...
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Murat Çepni Kimdir?
Murat Çepni'nin Siyasi Kariyeri
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Murat Çepni oldu!
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