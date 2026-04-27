Murat Boz Gülistan Şarkı Sözleri: Murat Boz Yeni Şarkısını Kime Yazdı, Ne Zaman Çıkacak?

Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2026 - 18:30

Ünlü şarkıcı Murat Boz, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için şarkı yazdı. Söz ve müziği kendisine ait olan ağıt türündeki şarkının sözleri merak edildi.

Murat Boz'un yeni şarkısı Gülistan'ın şarkı sözleri, Gülistan şarkısı ne zaman çıkacak, geliri nereye bağışlanacak ve tüm detaylar içeriğimizde...

Murat Boz Gülistan Şarkı Sözleri

Bir sabah eksildi şehir, adı konmadı

Bir düş kaldı sokakta, kimse bulmadı

Gülüşün rüzgara karıştı 

Üşür hala adın anılır, sesin gelmez Gülistan

Bir ana var kapısını hiç kapatmaz

Kalbi kırık içinde umut hiç bitmez

Her gün dua eder, yolunu gözler

Adın anılır, sesin gelmez Gülistan

(Nakarat)

Yağmur gibi düşer adın şehre

Kor oldu ateş düştüğü yerde

Dön desem kardelenim nerede?

Adın anılır, sesin gelmez Gülistan.

Murat Boz Gülistan Şarkısını Kime Yazdı?

Murat Boz, Gülistan adlı şarkısını 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku için yazdı.

Murat Boz Gülistan Şarkısı Geliri Nereye Bağışlandı?

Murat Boz, ağıt olarak yazılan şarkının tüm gelirinin Koruncuk (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı'na bağışlandığını duyurdu.

Gülistan Şarkısı Ne Zaman Yayınlanacak?

Murat Boz'un yazdığı ve bestelediği Gülistan şarkısı bugün (27 Nisan) yayınlandı. 30 Nisan'da ise tüm dijital müzik platformlarında yer alacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
