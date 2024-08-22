Müjdeler Olsun: Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 6. Sezonunu Duyurdu!
Müjdeler Olsun: Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 6. Sezonunu Duyurdu!
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Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı Gibi, tam 5 sezondur Exxen'de yayınlanıyor.
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Yılmaz, Ersoy ve İlkkan adlı arkadaşların sıradan hayatlarını nasıl daha da zorlaştırdıklarını kara mizahla ekrana taşıyan Gibi'nin son sezonu Mart ayında yayınlanırken, 6. sezon için hayranlar meraklanmaya başlamıştı.
Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleminden çıkan Gibi'nin 6. sezonu için başrol ve senarist Feyyaz Yiğit'ten beklenen müjdeli paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yiğit, Gibi'nin 6. sezonunu böyle duyurdu.
İşte o video:
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