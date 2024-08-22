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Müjdeler Olsun: Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 6. Sezonunu Duyurdu!

Müjdeler Olsun: Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 6. Sezonunu Duyurdu!

Gibi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 19:37

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin enfes kaleminden çıkan Gibi 5. sezondur izleyenleri gülme krizine sokarken, Feyyaz Yiğit beklenen müjdeyi sonunda verdi.

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Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı Gibi, tam 5 sezondur Exxen'de yayınlanıyor.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı Gibi, tam 5 sezondur Exxen'de yayınlanıyor.

Yılmaz, Ersoy ve İlkkan adlı arkadaşların sıradan hayatlarını nasıl daha da zorlaştırdıklarını kara mizahla ekrana taşıyan Gibi'nin son sezonu Mart ayında yayınlanırken, 6. sezon için hayranlar meraklanmaya başlamıştı.

Yılmaz, Ersoy ve İlkkan adlı arkadaşların sıradan hayatlarını nasıl daha da zorlaştırdıklarını kara mizahla ekrana taşıyan Gibi'nin son sezonu Mart ayında yayınlanırken, 6. sezon için hayranlar meraklanmaya başlamıştı.

Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleminden çıkan Gibi'nin 6. sezonu için başrol ve senarist Feyyaz Yiğit'ten beklenen müjdeli paylaşım geldi.

Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleminden çıkan Gibi'nin 6. sezonu için başrol ve senarist Feyyaz Yiğit'ten beklenen müjdeli paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yiğit, Gibi'nin 6. sezonunu böyle duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yiğit, Gibi'nin 6. sezonunu böyle duyurdu.

İşte o video:

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