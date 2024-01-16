Müjde Uzman Makyajsız Halini Paylaştı! 16 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
Müjde Uzman Makyajsız Halini Paylaştı! 16 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
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1. Danla Bilic, Instagram'ı sanal günlük olarak kullanmak başladı.
2. Hazar Ergüçlü'den sabah paylaşımı:
3. Ezgi Mola, oğlu Can ve Rocco'nun fotoğrafıyla içimizi ısıttı.
4. Müjde Uzman, makyajsız halini paylaştı.
5. Serenay Sarıkaya'dan set fotoğrafı geldi.
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6. Kaan Yıldırım:
7. Zeynep Bastık'tan backstage paylaşımı geldi.
8. Özge Özpirinçci ve kızı Mercan:
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