Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek: Daha Önce “FETÖ” İmasında Bulunmuştu
Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek: Daha Önce “FETÖ” İmasında Bulunmuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Fatih Altaylı ile polemik yaşayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. İnce’nin, daha önce Kılıçdaroğlu için “FETÖ” imasında bulunması ise sosyal medyada gündem oldu.
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı arasında yaşanan “AK Parti’nin ve dış güçlerin adamı” kavgasına Muharrem İnce de dahil oldu.
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Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’nın iddia ettiği gibi “AK Parti’nin veya dış güçlerin adamı” olmadığını söyledi.
Muharrem İnce'nin paylaşımı 👇
Muharrem İnce, 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı bir mitinde Kemal Kılıçdaroğlu için “FETÖ’nün yeni ortağı” açıklamasında bulunmuştu.
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