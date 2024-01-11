Muhalefet'in 'Can Atalay' Protestosu Sonrası Kritik Gelişme! Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş Bir Araya Gelecek

Günaydın basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Mustafa Şentop'un başkanlığında benzer durumda Meclis toplanmıştır. O gün toplayıp bugün toplamamak halkın iradesine karşı çıkmaktır.

Bu eğer bir içtihat haline gelirse,Türkiye'nin en önemli olaylarında Meclis'in gücünü geri çekecektir.

Kurtulmuş, görüşlerini tekrar etti. Biz hukuken veya siyaseten doğru bulmuyoruz. Değer atfetmiyoruz.__TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı protesto ediyoruz.'