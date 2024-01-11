Muhalefet'in 'Can Atalay' Protestosu Sonrası Kritik Gelişme! Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş Bir Araya Gelecek
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay oluşan yargı krizini görüşmek isteyen muhalefet partilerinin teklifini reddeden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki sürerken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Numan Kurtulmuş arasında yapılacak görüşmede Atalay'ın tahliye edilmemesi konusunun görüşüleceği iddia edildi.
Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davasından yargılanan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesi ve Yargıtay'ın kararı tanımaması sonrası yaşanan kriz derinleşiyor.
Kamuoyunda alınan karara tepkiler sürerken, muhalefet partileri yargı krizini çözmek için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'i olağanüstü toplama çağrısında bulundu, ancak talep Kurtulmuş tarafından reddedildi.
Oluşan durum sonrası Başkan Kurtulmuş'la görüşen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, alınan kararı protesto ettiklerini söyledi.
Günaydın basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Mustafa Şentop'un başkanlığında benzer durumda Meclis toplanmıştır. O gün toplayıp bugün toplamamak halkın iradesine karşı çıkmaktır.
Bu eğer bir içtihat haline gelirse,Türkiye'nin en önemli olaylarında Meclis'in gücünü geri çekecektir.
Kurtulmuş, görüşlerini tekrar etti. Biz hukuken veya siyaseten doğru bulmuyoruz. Değer atfetmiyoruz.__TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı protesto ediyoruz.'