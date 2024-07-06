Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Müge Anlı’ya Çıkan Sıradan Bi’ Aileden Erkeklerin Erteleme Huyuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Müge Anlı’ya Çıkan Sıradan Bi’ Aileden Erkeklerin Erteleme Huyuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 17:49

Her geçen gün olduğu gibi bakalım bugün kimler Twitter’ın nabzını tutmuş, kimler etkileşimin tadını çıkarıp köşesine çekilmiş?

İyi okumalar 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tanıdık geldi bu hikaye 👇

Tanıdık geldi bu hikaye 👇
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com

Cv, kaşe, imza, mühür.

Cv, kaşe, imza, mühür.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kağıt kalemleri hazırlayın 👇

Kağıt kalemleri hazırlayın 👇
twitter.com

Bi’ mantıklı geldi ama kabul edin 👇

Bi’ mantıklı geldi ama kabul edin 👇
twitter.com

Acil 2000’lere bilet 🥲

Acil 2000’lere bilet 🥲
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın