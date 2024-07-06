Müge Anlı’ya Çıkan Sıradan Bi’ Aileden Erkeklerin Erteleme Huyuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Müge Anlı’ya Çıkan Sıradan Bi’ Aileden Erkeklerin Erteleme Huyuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Hazırsanız başlayalım!
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Tanıdık geldi bu hikaye 👇
Sizce?
Cv, kaşe, imza, mühür.
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Kağıt kalemleri hazırlayın 👇
Bi’ mantıklı geldi ama kabul edin 👇
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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