Müge Anlı'nın Tonton Avukatı Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak
Müge Anlı'nın Tonton Avukatı Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeden güne başlamayan milyonlarız. Müge Anlı'yı bize seyrettiren her ne kadar ilgi çeken olaylar olsa da, bir de stüdyodaki arkadaşları var. Şimdi karşınızda tonton Rahmi Bey'in yıllar önceki görüntülerini hetireceğiz. Bakalım ne kadar şaşıracaksınız?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, neredeyse herkesin hafta içi büyük bir bağımlılıkla seyrettiği yapımlardan.
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Müge Anlı'nın stüdyodaki arkadaşları Şevki Sözen ve Rahmi Özkan ise programın önemli değerlerinden.
Programın tonton avukatı Rahmi Özkan'ın kendini tutamayıp lafı uzatması ise mesleğiyle ilgili bir durum.
Karşınızda 1994 yılındaki Rahmi Özkan'ın bir dava sırasındaki görüntüsü. Yani bundan tam 31 yıl önce!
31 yıl az değil tabii... Onca yaşanmışlık, kayıplar ve hastalıklardan sonra özellikle.
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