Müge Anlı'nın Tonton Avukatı Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeden güne başlamayan milyonlarız. Müge Anlı'yı bize seyrettiren her ne kadar ilgi çeken olaylar olsa da, bir de stüdyodaki arkadaşları var. Şimdi karşınızda tonton Rahmi Bey'in yıllar önceki görüntülerini hetireceğiz. Bakalım ne kadar şaşıracaksınız?