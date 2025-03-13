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Müge Anlı'nın Tonton Avukatı Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak

Müge Anlı'nın Tonton Avukatı Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.03.2025 - 12:38

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeden güne başlamayan milyonlarız. Müge Anlı'yı bize seyrettiren her ne kadar ilgi çeken olaylar olsa da, bir de stüdyodaki arkadaşları var. Şimdi karşınızda tonton Rahmi Bey'in yıllar önceki görüntülerini hetireceğiz. Bakalım ne kadar şaşıracaksınız?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, neredeyse herkesin hafta içi büyük bir bağımlılıkla seyrettiği yapımlardan.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, neredeyse herkesin hafta içi büyük bir bağımlılıkla seyrettiği yapımlardan.

Programda çözülen olaylar, bulunan kayıplar hepimizi ekrana kitliyor. Tabii Müge Anlı bu olayları çözerken yalnız değil.

Müge Anlı'nın stüdyodaki arkadaşları Şevki Sözen ve Rahmi Özkan ise programın önemli değerlerinden.

Müge Anlı'nın stüdyodaki arkadaşları Şevki Sözen ve Rahmi Özkan ise programın önemli değerlerinden.

Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen özellikle istismar ve cinayetlerle ilgili bilgi aktarırken, Avukat Rahmin Özkan ise hukuk bilgisi ile olayları aydınlatıyor.

Programın tonton avukatı Rahmi Özkan'ın kendini tutamayıp lafı uzatması ise mesleğiyle ilgili bir durum.

Programın tonton avukatı Rahmi Özkan'ın kendini tutamayıp lafı uzatması ise mesleğiyle ilgili bir durum.

Biz onu bu haliyle çok seviyoruz, orası ayrı. Peki Rahmi Özkan'ın yıllar önceki halini görmüş müydünüz?

Karşınızda 1994 yılındaki Rahmi Özkan'ın bir dava sırasındaki görüntüsü. Yani bundan tam 31 yıl önce!

Karşınızda 1994 yılındaki Rahmi Özkan'ın bir dava sırasındaki görüntüsü. Yani bundan tam 31 yıl önce!

Özkan burada Türkiye'nin ünlü bir ailesinin sanık avukatlığını yapıyor.

31 yıl az değil tabii... Onca yaşanmışlık, kayıplar ve hastalıklardan sonra özellikle.

31 yıl az değil tabii... Onca yaşanmışlık, kayıplar ve hastalıklardan sonra özellikle.

Çok yaşayın Rahmi Bey!

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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