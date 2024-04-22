Müge Anlı'da Üvey Oğluyla Kaçan Kadından Umut ve Nursema İddiasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Üvey Oğluyla Kaçan Kadından Umut ve Nursema İddiasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Nisan Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı popüler yarışma programının en son yayınlanan bölümünde, bir yarışmacının yaşadığı beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sebebiyle ilk baraj sorusunda elendi.
Kanal D'nin pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen ve merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken 'Yargı' dizisi, heyecan dozunu artırdı. Dizi ekibi, Kartal, Rıdvan ve Erbil karakterlerinin cansız bedenlerini buldu. Ilgaz ve İclal karakterleri, Eren hakkında şüphelendikleri için onun ifadesini aldılar. Efe karakteri, Tuğçe'ye evlilik teklif etti. Ancak, diziye damga vuran olay Ilgaz'ın kaçırılması oldu. İşte 'Yargı' dizisinin 90. bölümünde yaşananlar...
Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak (Timur)'ın annesi rolünü oynayan Hatice Aslan (Nevra), dizideki gelini Demet Evgar (Bahar) için övgü dolu sözler söyledi.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'ya ulaşma çabası Müge Anlı'da devam ediyor. Müge Anlı, annenin başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babasının olduğu iddia edilen Erol isimli kişiye ulaştığını açıkladı.
"Yalı Çapkını" adlı popüler dizi, her hafta büyük bir heyecanla izleyiciler tarafından takip ediliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa, dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması bekleniyor. Ayrıca, dizinin oyuncu kadrosuna, usta bir ismin katılacağı bilgisi de paylaşıldı.
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Umut Bey, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısının üvey oğlu ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'ya başvurdu. Anne iddiaları kabul etti.
Yeşilçam'ın dev isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkisinden dünyaya gelen ikizleri olduğu haberi gündemde! Usta oyuncunun kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da bulduğu annesinin Almanya'da yaşadığını öğrendi. Bir dönem figüran olarak ünlü yapımlarda rol alan anne Suphiye Orancı'nın Metin Akpınar'ın filmin de de figüranlık yaptığı ortaya çıktı!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaryosunda bomba gelişmeler yaşanıyor. Diziye Faniler tarikatını araştıracak bir savcı gelirken, o savcıyı hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Umut'un Nursema'yı aldattığı anlarda ekran başında topluca beddua ederken bu aşkın gidişatını da merak etmiştik. Büyük badireler atlatılarak evlenen Nursema ve Umut çifti için yolun sonuna gelindiğini Birsen Altuntaş açıkladı.
Survivor All Star'ın birleşme partisine giden Demet Akalın, burada kavgalı olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ile samimi anlar yaşamış ve bunlar sosyal medyada gündem olmuştu. Akalın söz konusu yakınlık hakkında programında açıklama yaptı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine bomba bir fragman yayınladı. Fatih'in Doğa'yı kıskanmaktan kudurduğu Şerbo yine seyir zevki enfes bir bölümle gelirken o fragmana yorum yağdı.
Survivor All Star'ın en olaylı iki yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık ailelerine kadar giderken iki isim arasından hala su sızmıyor. Son olarak Aleyna'nın annesinin uyarısı sonrası ikili pek bir araya gelmezken Yunus Emre, Aleyna'ya sulu bir şaka yaptı.
Yayın döneminde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar enfes hikâyesi ve oyunculuklarıyla Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, finans profesörü Özgür Demirtaş X hesabından dizinin her oyuncusu için ayrı yorum yaptı.
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