Müge Anlı Suphiye Orancı'nın Erkek Çocuğunun Babası Olduğu İddia Edilen Erol'a Ulaştı!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'ya ulaşma çabası Müge Anlı'da devam ediyor. Müge Anlı, annenin başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babasının olduğu iddia edilen Erol isimli kişiye ulaştığını açıkladı.