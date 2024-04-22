Müge Anlı Suphiye Orancı'nın Erkek Çocuğunun Babası Olduğu İddia Edilen Erol'a Ulaştı!
Müge Anlı Suphiye Orancı'nın Erkek Çocuğunun Babası Olduğu İddia Edilen Erol'a Ulaştı!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'ya ulaşma çabası Müge Anlı'da devam ediyor. Müge Anlı, annenin başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babasının olduğu iddia edilen Erol isimli kişiye ulaştığını açıkladı.
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı aramak için geçtiğimiz hafta Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Müge Anlı'nın yayınında anne Suphiye Orancı hakkında birçok farklı iddia gündeme geldi. Merak edilen konulardan birisi de Duygu'nun ablası Dilara'nın babasıydı.
Tüm bunlar konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Programa katılan bir izleyici açıklaması ile herkesi şaşkına çevirdi.
Programa katılan kişi, Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia ettmişti.
Müge Anlı bugünkü yayınında Erol isimli kişiye ulaştığını belirtti. Erol Bey Suphiye ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve aynı mahallede büyüdüklerini söyledi.
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Müge Anlı'nın aktardıklarına göre, Erol Bey aralarında bir aşk ilişkisi yaşandığına dair iddiaları yalanladı.
Ayrıca kendisinden bir çocuğu olmadığını da sözlerine ekledi. Konu ile ilgili "Kızlar isterlerse bana da dava açabilir" diyen Erol Bey, araştırılmasını istedi.
Annesini aramak için başvuran Duygu Nebioğlu ise bugünkü yayında yer almadı. Müge Anlı, Duygu'nun konuşulanlardan kötü etkilendiğini ve bu nedenle çıkmak istemediğini dile getirdi.
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