Müge Anlı'da Kıyma Makinesi Cinayetinde Mide Bulandıran Bir İddia Ortaya Atıldı
Müge Anlı'da Kıyma Makinesi Cinayetinde Mide Bulandıran Bir İddia Ortaya Atıldı
Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bir kayıp arama vakası bir adamın kıyma makinesinde çekilip öldürülmesine evrildi. Bu iddia hakkında bugün başka bir detay ortaya çıktı. Detaylar içerikte!
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Müge Anlı'nın programında tüm Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ayrıntıları belli olmaya başlıyor. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı arayan Mehmet Müge Anlı'nın programına çıkmış ve yardım istemişti. Programa katılan Güllü, Mehmet'ten şiddet gördüğünü ve istismara uğradığını dile getirmişti.
Ancak Güllü ile Mehmet'in arasındaki karmaşık ilişkinin perde arkasında duyanları sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı. Güllü'nün akrabası Ahmet, Güllü'nün para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu ve bir adamın kıyma makinesinde çekildiğini anlatmıştı.
Adamın kim olduğu ile ilgili detay bilmediğini söyleyen Ahmet, bu adamın Güllü'nün başkalarından yaptığı ve ilk kocası Murat'ın üstüne yazdırdığı çocuklarından birinin babası olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Ahmet iddiası sırasında yaptığı açıklamada,
Müge Anlı'nın bugünkü programına (7 Haziran) Güllü Çolak ve annesi katıldı. Programda ismini vermek istemeyen bir izleyici Güllü'nün annesinin kıyma makinesinde salça yaptığını ve bunu başka insanlara da sattığını öne sürdü. Hatta söz konusu makinede kıyma çektirdiklerinde kendilerinin o etleri yemeyip dışarı sattıklarını söyledi.
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