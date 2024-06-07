Müge Anlı'da Kıyma Makinesi Cinayetinde Mide Bulandıran Bir İddia Ortaya Atıldı

'Durdu Amcam bu adamdan korktuğu için adını Taner olarak değiştirdi. Adamdan kurtulamayınca adamı eve konuşmak için çağırdılar ve evde öldürüp kıyma makinesinde çektiler. Cennet babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı' dedi.