MP3 Çalar Dönemi: Nostaljinin Bağrından Kopup Gelen Şarkılar
Bir zamanlar ne kadar dinlesek de etmeyecek bazı şarkılar vardı. Teknolojinin yetersiz kaldığı zamanlarda da işte bu şarkıları dinlediğimiz MP3 çalarlar eski de kalsa da hissettirdiklerinin yeri hiçbir zaman değişemez. Bu liste, en unutulmaz anlarınızı tekrar size hatırlatacak!
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1. Tanrı Çekti Tüm Resimleri
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2. In The End
3. O Şimdi Asker
4. Lale Devri
5. Acıtmıyor Sevdan
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6. Kalp Kalbe Karşı
7. Giden Günlerim Olsun
8. Biri Bana Gelsin
9. Unutulmaz
10. Nilüfer
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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