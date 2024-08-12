Mourinho Okan Buruk'u Hedef Aldı: Süper Lig'deki İlk Maçının Ardından Hakemlerden Dert Yandı

'Emin olduğum bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahanın içerisine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden sahanın içerisine 1 metre bile giremiyorum. Bu kesin bir bilgi. Ya da şunu anladım; bir oyuncunun suratına yumruk atıp kırmızı kart görmeyebiliyor. Şunu öğrendim ki; Türkiye liginde oynanan maçlar saha içerisinde çok çetin bir mücadele oluyor. Bize karşı, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyorlar. Dolayısıyla maçları kazanmak kolay olmuyor. İyi hocalar var, takımlar iyi organizeler, savunma yapmayı, kontra atak yapmayı biliyorlar. Burası zorlu bir lig. Ben burayla sözleşme imzaladığımda başkanım söylemişti. Burası kolay bir lig değil, her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlemiş olduğum ilk hafta maçları bunu bana gösterdi.'