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Mourinho Okan Buruk'u Hedef Aldı: Süper Lig'deki İlk Maçının Ardından Hakemlerden Dert Yandı

Mourinho Okan Buruk'u Hedef Aldı: Süper Lig'deki İlk Maçının Ardından Hakemlerden Dert Yandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 20:29

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ayrımcılık yapıldığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, ezeli rakipteki meslektaşı Okan Buruk'un saha içine girip cezalandırılmamasına isyan etti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etmiş, Dzeko'nun golüyle sahadan üç puanla ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etmiş, Dzeko'nun golüyle sahadan üç puanla ayrılmıştı.
media.fenerbahce.org

Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Mourinho, bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulunmuş, Karaoğlan da Portekizli ismi sarı kart ile cezalandırmıştı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Mourinho, bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulunmuş, Karaoğlan da Portekizli ismi sarı kart ile cezalandırmıştı.
media.fenerbahce.org

Yarın oynanacak Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki teknik adam, bu konuya değindi ve Süper Lig'deki hakemlerin adil olmadığını ifade etti.

Yarın oynanacak Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki teknik adam, bu konuya değindi ve Süper Lig'deki hakemlerin adil olmadığını ifade etti.

Ligde oynanan ilk maçları izlediğini ve tüm maçların zor geçtiğini belirten Mourinho, şunları söyledi:

Ligde oynanan ilk maçları izlediğini ve tüm maçların zor geçtiğini belirten Mourinho, şunları söyledi:

'Emin olduğum bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahanın içerisine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden sahanın içerisine 1 metre bile giremiyorum. Bu kesin bir bilgi. Ya da şunu anladım; bir oyuncunun suratına yumruk atıp kırmızı kart görmeyebiliyor. Şunu öğrendim ki; Türkiye liginde oynanan maçlar saha içerisinde çok çetin bir mücadele oluyor. Bize karşı, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyorlar. Dolayısıyla maçları kazanmak kolay olmuyor. İyi hocalar var, takımlar iyi organizeler, savunma yapmayı, kontra atak yapmayı biliyorlar. Burası zorlu bir lig. Ben burayla sözleşme imzaladığımda başkanım söylemişti. Burası kolay bir lig değil, her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlemiş olduğum ilk hafta maçları bunu bana gösterdi.'

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