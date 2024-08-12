Mourinho Okan Buruk'u Hedef Aldı: Süper Lig'deki İlk Maçının Ardından Hakemlerden Dert Yandı
Mourinho Okan Buruk'u Hedef Aldı: Süper Lig'deki İlk Maçının Ardından Hakemlerden Dert Yandı
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ayrımcılık yapıldığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, ezeli rakipteki meslektaşı Okan Buruk'un saha içine girip cezalandırılmamasına isyan etti.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etmiş, Dzeko'nun golüyle sahadan üç puanla ayrılmıştı.
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Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Mourinho, bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulunmuş, Karaoğlan da Portekizli ismi sarı kart ile cezalandırmıştı.
Yarın oynanacak Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki teknik adam, bu konuya değindi ve Süper Lig'deki hakemlerin adil olmadığını ifade etti.
Ligde oynanan ilk maçları izlediğini ve tüm maçların zor geçtiğini belirten Mourinho, şunları söyledi:
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