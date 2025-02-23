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Motokuryeler Çalışıyor mu? 23 Şubat Kurye Yasağı Kalktı mı, Devam Ediyor mu?

Motokuryeler Çalışıyor mu? 23 Şubat Kurye Yasağı Kalktı mı, Devam Ediyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 12:40

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından valilik bazı önlemler aldı. Okulların tatil edilmesinin ardından tarfikte yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek için motosikletlere ve kuryelere çalışma yasağı getirildi. Kuryeler, kar yağışı devam ederken sipariş almadı. Kar yağışının dinmesinin ardından yasakların kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Peki motokuryeler çalışıyor mu? 23 Şubat kurye yasağı kalktı mı?

Motosiklet ve kurye yasağı ne kadar sürecek?

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İstanbul Valilik Kar Açıklamaları

İstanbul Valilik Kar Açıklamaları

İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. İstanbul Valiliği karın hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için bazı kararlar aldı. İstanbul Valisi Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul'da kar yağışının 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı açıklandı.

Valilik, ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması yasakladı.

İstanbul Kurye Yasağı

İstanbul Kurye Yasağı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kurye yasağının 'ikinci bir duyuruya kadar' süreceği belirtildi. 

Vatandaşlar ise 'kurye yasağı devam ediyor mu?' sorusunu araştırmaya başladı.

Motokuryeler Çalışıyor mu 23 Şubat Pazar?

Motokuryeler Çalışıyor mu 23 Şubat Pazar?

23 Şubat Pazar günü kuryeler çalışıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kurye yasağının kalktığını açıkladı.

'Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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