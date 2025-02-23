Motokuryeler Çalışıyor mu? 23 Şubat Kurye Yasağı Kalktı mı, Devam Ediyor mu?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından valilik bazı önlemler aldı. Okulların tatil edilmesinin ardından tarfikte yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek için motosikletlere ve kuryelere çalışma yasağı getirildi. Kuryeler, kar yağışı devam ederken sipariş almadı. Kar yağışının dinmesinin ardından yasakların kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Peki motokuryeler çalışıyor mu? 23 Şubat kurye yasağı kalktı mı?

Motosiklet ve kurye yasağı ne kadar sürecek?