Motokuryeler Çalışıyor mu? 23 Şubat Kurye Yasağı Kalktı mı, Devam Ediyor mu?
Motokuryeler Çalışıyor mu? 23 Şubat Kurye Yasağı Kalktı mı, Devam Ediyor mu?
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından valilik bazı önlemler aldı. Okulların tatil edilmesinin ardından tarfikte yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek için motosikletlere ve kuryelere çalışma yasağı getirildi. Kuryeler, kar yağışı devam ederken sipariş almadı. Kar yağışının dinmesinin ardından yasakların kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Peki motokuryeler çalışıyor mu? 23 Şubat kurye yasağı kalktı mı?
Motosiklet ve kurye yasağı ne kadar sürecek?
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İstanbul Valilik Kar Açıklamaları
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İstanbul Kurye Yasağı
Motokuryeler Çalışıyor mu 23 Şubat Pazar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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