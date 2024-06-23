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Montella, Senin Düşmanların Kim?

etiket Montella, Senin Düşmanların Kim?

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
23.06.2024 - 15:38

Dün oynanan Türkiye-Portekiz maç yorumuma, Montella’nın maç ile ilgili açıklamalarını konuşma içerisinde geçen bazı cümleleri yanlış anlamış olabilirim kaygısı ile yazıma dahil etmemiştim. Bu sabah ilk iş olarak Montella’nın maç ile ilgili yaptığı açıklamaları tekrar dinledim.

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Maçın hemen sonunda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda:

Maçın hemen sonunda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda:

“Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım” diyor.

Oysa kendisine sorulan soruda, düşmanlık ya da kızgınlıkla ilgili en ufak bir ima bile yok.

Bir insan, durduk yere neden kendisine düşmanlık yapıldığını hisseder?

Daha sonra yapılan basın toplantısında bir soruyu cevaplarken, soruda geçmemesine rağmen, kulüp seviyesinde de düşman bellendiğini söylüyor.

İşin tuhaf tarafı, hiçbir spor yazarı da sizin düşmanınız kim/kimler? Hangi kulüp seviyesinde düşman bellendiniz, diye sormuyor.

Şimdi ben Montella’ya açıkça soruyorum:

Senin düşmanların kimler? Çık açıkça, mertçe konuş, bizler de bilelim düşmanlarını…

Ben tahminlerimi söyleyeyim:

Beşiktaş ile TFF Başkanı arasında uzun zamandır süren bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlık çok ileri boyutları gitti. Karşılıklı kılıçlar çekildi. Beşiktaş kulübü, TFF Başkanının değişmesi için çaba sarf ediyor.

Diğer yandan, H.Altıntop’un “benim Türkiye’ye ihtiyacım yok, Türkiye’nin bana ihtiyacı var” diye yaptığı açıklamamalara, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan sert tepki gelmişti.

Acaba Montella, patronlarımın düşmanı benim de düşmanımdır, diye mi düşünüyor?

Eğer düşmanların olduğunu düşünüyorsan, sen de o kişilere karşı dostane duygular geliştirmezsin.

Şayet Beşiktaş’ı düşmanı olarak görüyorsa, Cenk ve Semih’e süre vermemesinin sebebi bu duygu hali midir?

Bu ruh halindeki bir hocanın kararların tarafsız olması mümkün mü?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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