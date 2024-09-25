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Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 16:51

Sevilen Monster Hunter serisi yeni oyunu Monster Hunter Wilds ile geri dönmeye hazırlanırken merakla beklenen oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

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Capcom'un yıldızı parlayan oyun serisi Monster Hunter'ın sıradaki oyunu Monster Hunter Wilds geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulmuştu.

Capcom'un yıldızı parlayan oyun serisi Monster Hunter'ın sıradaki oyunu Monster Hunter Wilds geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulmuştu.

The Game Awards 2023'te ilk kez duyurulan oyunun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 2025 yılında çıkacağı söylenmiş, ancak oyunun çıkış tarihine ilişkin net gün belirtilmemişti.

Monster Hunter Wilds'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Monster Hunter Wilds'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Dün gece gerçekleşen State of Play sunumunda yerini alan Monster Hunter Wilds için elimizde nihayetinde bir çıkış tarihi var. Merakla beklenen oyun herhangi bir erteleme ile karşılaşmaması durumunda 28 Şubat tarihinde oyuncularla buluşacak.

Monster Hunter Wilds'ın PC sistem gereksinimleri de belli oldu.

Monster Hunter Wilds'ın PC sistem gereksinimleri de belli oldu.

Steam'de 52,49 dolardan ön siparişe açılan Monster Hunter Wilds'ın PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum:

  • İşletim Sistemi: (64-bit önerilir) Windows 10 

  • İşlemci: Intel Core i5-10600 veya Intel Core™ i3-12100F veya AMD Ryzen 5 3600

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 5600 XT (VRAM 6GB)

  • DirectX: 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: (64-bit önerilir) Windows 10 

  • İşlemci: Intel Core i5-11600K veya Intel Core i5-12400 veya AMD Ryzen 5 3600X veya AMD Ryzen 5 5500

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (VRAM 8GB) veya NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB)

  • DirectX: Sürüm 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

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