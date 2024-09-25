Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Sevilen Monster Hunter serisi yeni oyunu Monster Hunter Wilds ile geri dönmeye hazırlanırken merakla beklenen oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.
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Capcom'un yıldızı parlayan oyun serisi Monster Hunter'ın sıradaki oyunu Monster Hunter Wilds geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulmuştu.
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Monster Hunter Wilds'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu.
Monster Hunter Wilds'ın PC sistem gereksinimleri de belli oldu.
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