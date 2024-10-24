Mizaç Temelli Eğitim: Her Çocuğun Potansiyelini Ortaya Çıkaran Bir Yaklaşım
Mizaç Temelli Eğitim: Her Çocuğun Potansiyelini Ortaya Çıkaran Bir Yaklaşım
Eğitim dünyasında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek her çocuğun bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran yenilikçi eğitim modelleri ön plana çıkıyor. İşte bu modellerden biri de, K-12 düzeyinde giderek yaygınlaşan mizaç temelli eğitim yaklaşımı. Mizaç temelli eğitim, öğrencilerin kişilik özelliklerini, güçlü ve gelişime açık yönlerini temel alarak her birinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
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Mizaç temelli eğitim nedir?
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