Mısır’ın Büyüleyici Atmosferinde Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şeyler
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Bu sefer rotamız eşsiz güzellikteki Mısır! Hem doğası, hem tarihi, hem de sunduğu deneyimlerle eşsiz bir rota sunan Mısır'ı gerçekten keşfetmeye hazırsan içeriğimize hoş geldin! İster Kızıldeniz'de dal, istersen İskenderiye'de şehir hayatını ve tarihi keşfet. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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Hurghada’da çölün ortasında bir ATV safarisine çıkıp günü Bedevi kampında yıldızları izleyerek bitirmelisin.
Hurghada kıyılarından Giftun Adası’na tekneyle açılıp akvaryum gibi sığ resiflerin tadını çıkarmalısın.
Şarm El-Şeyh’teki Ras Muhammed Ulusal Parkı’nda derin duvar resifleri boyunca hayatının dalışını yapmalısın.
Şarm El-Şeyh’ten Sina Dağına giderek gece yarısı tırmanış yapıp günün ilk ışıklarını zirvede karşılamalısın.
Yerel ezgiler eşliğinde geleneksel nane çayını yudumlamalısın.
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İskenderiye’de Bibliotheca Alexandrina’nın devasa okuma salonunda zamansız bir yolculuğa çıkmalısın.
Giza Piramitleri'nin içini keşfetmelisin.
Kahire’nin tarihi çarşısı Han el-Halili’nin labirent sokaklarında kaybolup baharat kokularını içine çekmelisin.
Mısır'daki en güzel destinasyonları Rixos ile keşfetmelisin.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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