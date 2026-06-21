Mısır’ın Büyüleyici Atmosferinde Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şeyler

Mısır'ın kalbi Kahire'ye gidip de dünyanın yedi harikasından biri olan Gize Piramitleri’ni görmeden dönemezsin, önce bu konuda anlaşalım. Çölün bittiği yerde yükselen bu devasa yapıların dev boyutları karşısında büyülenecek, Büyük Sfenks’in binlerce yıllık gizemli duruşuna hayran kalacaksın. Ardından da bu piramitlerin içindeki o yoldan dolaşabilir, eşsiz bir deneyim yaşayabilirsin.