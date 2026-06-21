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Mısır’ın Büyüleyici Atmosferinde Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şeyler

etiket Mısır’ın Büyüleyici Atmosferinde Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şeyler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 11:01
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Bu sefer rotamız eşsiz güzellikteki Mısır! Hem doğası, hem tarihi, hem de sunduğu deneyimlerle eşsiz bir rota sunan Mısır'ı gerçekten keşfetmeye hazırsan içeriğimize hoş geldin! İster Kızıldeniz'de dal, istersen İskenderiye'de şehir hayatını ve tarihi keşfet. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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Hurghada’da çölün ortasında bir ATV safarisine çıkıp günü Bedevi kampında yıldızları izleyerek bitirmelisin.

Hurghada sadece denizden ibaret değil... Arkanı döndüğün anda seni vahşi bir çöl karşılayacak. Güneş batarken ATV araçlarıyla kum tepelerini aşarak bir Bedevi kampına konuk olabilir, geleneksel çaylarını yudumlarken zifiri karanlıkta samanyolu galaksisini izleyebilirsin. Bu, çölün en mistik deneyimlerinden biridir, sakın kaçırma!

Hurghada kıyılarından Giftun Adası’na tekneyle açılıp akvaryum gibi sığ resiflerin tadını çıkarmalısın.

Kızıldeniz’in en özel köşelerinden biri olan Giftun Adası, kristal netliğindeki turkuaz suları ve bembeyaz kumsallarıyla biliniyor. Burada tekne turlarına katılarak sığ mercan resiflerinde şnorkelle yüzebilir, teknenin güvertesinde rüzgarı hissederken ruhunu dinlendirebilirsin.

Şarm El-Şeyh’teki Ras Muhammed Ulusal Parkı’nda derin duvar resifleri boyunca hayatının dalışını yapmalısın.

Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri kabul edilen Ras Muhammed, Sina Yarımadası'nın en uç noktasında yer alıyor. Binlerce yıllık dik duvar resifleri boyunca süzülürken dev vatozlar, deniz kaplumbağaları ve barracuda sürüleriyle karşılaşabilir ve su altı dünyasının sınırlarını zorlayan muazzam bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Şarm El-Şeyh’ten Sina Dağına giderek gece yarısı tırmanış yapıp günün ilk ışıklarını zirvede karşılamalısın.

Şarm El-Şeyh’ten Sina Dağına giderek gece yarısı tırmanış yapıp günün ilk ışıklarını zirvede karşılamalısın.

Sina Dağı’na gece yarısı tırmanışıyla başlayabilir ve gecenin o sessizliğini en güzel haliyle keşfedebilirsin. Şarm El-Şeyh'e 150 kilometre uzaklıktaki Sina Dağı'na gece tur otobüsüyle gidip tırmanışa başlayabilirsin. Yıldızların altında yapacağın bu mistik yürüyüşün sonunda, zirvede çölün ve dağların kızıl tonlara büründüğü o büyüleyici gün doğumuna tanıklık etmek zihnini tamamen tazeleyecek.

Yerel ezgiler eşliğinde geleneksel nane çayını yudumlamalısın.

Yerel ezgiler eşliğinde geleneksel nane çayını yudumlamalısın.
img.magnific.com

Gündüzün sakinliğini gecenin ışıltılı ritmine bırakabilirsin. Naama Bay’in hareketli sokaklarında yürüyüş yaptıktan sonra, yer minderleriyle döşenmiş otantik kafelerden birine kurulup geleneksel nane çayını yudumlamak ve yerel ezgileri dinlemek, Şarm'ın modern ve oryantal yüzünü hissettirir.

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İskenderiye’de Bibliotheca Alexandrina’nın devasa okuma salonunda zamansız bir yolculuğa çıkmalısın.

İskenderiye’de Bibliotheca Alexandrina’nın devasa okuma salonunda zamansız bir yolculuğa çıkmalısın.

Büyük İskender’in şehrine yakışır bir entelektüel durak olan bu kütüphane, antik dünyanın en büyük kütüphanesinin küllerinden doğan modern bir mimari harikası! Devasa okuma salonu ve nadide el yazmaları koleksiyonuyla seni zamansız bir yolculuğa çıkaracak.

Giza Piramitleri'nin içini keşfetmelisin.

Mısır'ın kalbi Kahire'ye gidip de dünyanın yedi harikasından biri olan Gize Piramitleri’ni görmeden dönemezsin, önce bu konuda anlaşalım. Çölün bittiği yerde yükselen bu devasa yapıların dev boyutları karşısında büyülenecek, Büyük Sfenks’in binlerce yıllık gizemli duruşuna hayran kalacaksın. Ardından da bu piramitlerin içindeki o yoldan dolaşabilir, eşsiz bir deneyim yaşayabilirsin.

Kahire’nin tarihi çarşısı Han el-Halili’nin labirent sokaklarında kaybolup baharat kokularını içine çekmelisin.

Kahire’nin tarihi çarşısı Han el-Halili’nin labirent sokaklarında kaybolup baharat kokularını içine çekmelisin.

14.yüzyıldan beri yaşayan bu devasa Orta Çağ çarşısı, Kahire’nin gerçek ruhunu yansıtır. Rengarenk lambalar, antikacılar, egzotik baharat dükkanları arasında pazarlık yapabilir, ardından meşhur El-Fişavi kafesinde oturup naneli çay eşliğinde çarşının bitmeyen enerjisini izleyebilirsin.

Mısır'daki en güzel destinasyonları Rixos ile keşfetmelisin.

Mısır'daki en güzel destinasyonları Rixos ile keşfetmelisin.

Mısır'ın hem tarihini hem de kumsallarını Rixos konforuyla keşfederek unutulmaz bir tatil yaşayabilirsin. Ultra her şey dahil konseptiyle Rixos şimdi Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein ve İskenderiye’de seni bekliyor!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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