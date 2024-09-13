Mısır Ekibi Transferi Açıkladı, Boupendza "Hatırlamıyorum" Deyip Başka Takıma Gitti
Mısır Ekibi Transferi Açıkladı, Boupendza "Hatırlamıyorum" Deyip Başka Takıma Gitti
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Golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın transferi, iki kulübü karşı karşıya getirdi. Mısır ekibi Zamalek, Boupendza'yı transfer ettiğini duyurdu, yıldız futbolcu Romanya'nın Rapid Bükreş kulübü ile anlaşmaya gitti.
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Zamalek'in resmi açıklama yapıp kadrosuna kattığını açıkladığı Boupendza,"Ne zaman imza attım, hatırlamıyorum" dedi ve Romanya'ya gitti.
Zamalek transferi duyurduktan sonra Rapid Bükreş teknik dirketörü Sumudica da "anlaşma yok, bize gelecek" demişti.
Zamalek de elektronik ortamda imza aldıklarını söyleyerek Boupendza'yı FIFA'ya şikayet edeceklerini söyledi.
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