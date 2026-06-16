Mısır’da Tatil Yapmak İçin 13 Acayip Mantıklı Sebep
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Mısır'ın, Türkiye'den vize sıkıntısı yaşamadan gidilecek ülkeler arasında olması bile bu muhteşem lokasyonu ziyaret etmek için başlı başına bir neden. Ama coğrafi zenginlikleri, gurme lezzetleri ve elbette antik tarihi ile öne çıkan Mısır'da tatil yapmaya bahane çok. Eğer hala tatil planınızı yapmadıysanız ve en iyi yurt dışı lokasyonu neresi karar veremiyorsanız, işte size yardımcı olacak içerik!
Bu yaz neden Mısır'da tatil yapmanız gerektiğini tek tek açıklıyoruz! 🏛️
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1. Piramitleri göreceğiniz tek yer.
2. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesine Mısır'da gidebilirsiniz.
3. Develerle safari keyfi en iyi Mısır'da çıkarılır.
4. Çölün kuraklığı ve suyun bereketi en iyi Mısır'da anlaşılır.
5. İskenderiye Kütüphanesi'nin birikimi Mısır'da gizlidir.
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6. Vize derdi olmadan seyahat etme lüksünü Mısır'da yaşarsınız.
7. Aktarmasız ve uygun fiyatlı uçuş avantajınız olur.
8. Konaklamada da "first class" deneyimini uygun fiyatlara edinirsiniz.
9. Dünyanın en iyi dalış noktalarına yakın konumlanırsınız.
10. Dünyanın en güzel aquaparklarından bazıları Mısır'da bulunur.
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11. Filtresiz kusursuzluk Mısır'da mevcut.
12. Mısır mutfağı diye bir gerçek var.
13. Piramitlerin ihtişamını hayal etmek bile Mısır gezisi için yeterli bir bahane!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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