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Mısır’da Tatil Yapmak İçin 13 Acayip Mantıklı Sebep

etiket Mısır’da Tatil Yapmak İçin 13 Acayip Mantıklı Sebep

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 12:01
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Mısır'ın, Türkiye'den vize sıkıntısı yaşamadan gidilecek ülkeler arasında olması bile bu muhteşem lokasyonu ziyaret etmek için başlı başına bir neden. Ama coğrafi zenginlikleri, gurme lezzetleri ve elbette antik tarihi ile öne çıkan Mısır'da tatil yapmaya bahane çok. Eğer hala tatil planınızı yapmadıysanız ve en iyi yurt dışı lokasyonu neresi karar veremiyorsanız, işte size yardımcı olacak içerik!

Bu yaz neden Mısır'da tatil yapmanız gerektiğini tek tek açıklıyoruz! 🏛️

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1. Piramitleri göreceğiniz tek yer.

Antik Dünyanın 7 Harikası'dan geriye kalan tek harika olan Giza Piramitleri, dünya üzerinde sadece Mısır'da görebileceğiniz şaheserlerdir. Piramitlerin insanlık tarihi için neden bu kadar önemli olduğunu tam anlamıyla bilmeseniz bile Mısır seyahati sonrasında genel kültürünüzü geliştirerek bu soruların tümüne cevap vereceğiniz kesin. Üstelik Mısır'ın antik çağ tarihinde öne çıkan basamaklı piramitlere, sfenks heykellerine ve ihtişamlı tapınaklarına bakıp hayranlık duymamanız mümkün değil. Yani böylesi bir ihtişamı Mısır dışında başka hiçbir yerde göremezsiniz.

2. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesine Mısır'da gidebilirsiniz.

Eğer antik çağ mimarisi ilginizi çekmiyorsa Mısır'ın modern mimari zenginliği de sizin için harika bir seçenek olabilir. 2025 yılında açıldıktan kısa süre sonra 'dördüncü piramit' adıyla anılmaya başlayan Büyük Mısır Müzesi, dünyanın en etkileyici yapılarından biridir. Giza Piramitleri'ne yakın konumlanan bu müze içindeki 100.000'den fazla koleksiyon eseri v e70 futbol sahasına yayılan devasa ebatlarıyla dünyanın en büyük arkeoloji müzesidir. Böylesine bir müzeyi ancak Mısır'da ziyaret edebilirsiniz.

3. Develerle safari keyfi en iyi Mısır'da çıkarılır.

Çölün ortasında adrenalin arıyorsanız onu da ancak Mısır'da bulabilirsiniz. Piramitlere ya da diğer antik miraslara ulaşım için katılacağınız deveyle safari turu, size sandığınızdan çok şey öğretebilir. Çünkü bir deveye belki de sadece Mısır'da bu kadar yaklaşabilirsiniz. Deveyle safari turuna katılıp katılmamak size kalmış olsa da gün batımında piramit manzaralarıyla süslü çöl deneyimi ancak Mısır'da yaşayabilirsiniz.

4. Çölün kuraklığı ve suyun bereketi en iyi Mısır'da anlaşılır.

Bir yanda suyunu hörgücünde taşıyan develerle seyahat ederken bir yanda Nil'in bereketli kıyıları yer alır. Dünyadaki doğal dengenin en iyi göstergesi olan bu keskin sınır sizi hem manevi anlamda besleyebilir hem de adrenalin tutkunuzu güdebilir. Ne de olsa deveyle safari turundan çıkıp Nil'in gizemli sularında çok özel nehir turlarına katılabilirsiniz. 4x4 araçlardan ve Bedevi çadırlarından lüks gemi turlarına uzanan bu deneyim, sadece Mısır'a özgüdür.

5. İskenderiye Kütüphanesi'nin birikimi Mısır'da gizlidir.

Doğruluğu kanıtlanmamış olsa da yakıldıktan sonra, dev arşivinden suya karışan mürekkep miktarı nedeniyle Nil Nehri'nin rengini aylarca siyaha boyadığı söylenen İskenderiye Kütüphanesi'nin izleri, sadece Mısır'da aranabilir. Eğer bilim, kültür, edebiyat, felsefe, tarih ve arkeoloji meraklısıysanız; tüm bu bilgi birikiminin çıkış noktası kabul edilen o efsanevi kütüphaneye dair gerçekleri de sadece Mısır'da öğrenebilirsiniz.

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6. Vize derdi olmadan seyahat etme lüksünü Mısır'da yaşarsınız.

En eğlenceli seyahatin bile tüm keyfini çekip alan o zorlu ve meşakkatli vize süreçleri Mısır'da bulunmaz. Çünkü Türkiye'den uçak ve otel rezervasyonları yaptıktan sonra sadece 25 dolarlık kapıda vize ücretlerini ödeyerek Mısır'a giriş çıkış yapabilirsiniz. Yani plansız ve spontane tatil planları için en iyi adreslerden biri, Nil kıyısındaki bu ihtişamlı ülkeden başka bir yer olamayabilir.

7. Aktarmasız ve uygun fiyatlı uçuş avantajınız olur.

Özellikle yaz aylarında Türkiye'den uçuş sıklığının arttığı Mısır'a neredeyse hemen yarına bile uçuş bulabilirsiniz. Elbette yaz sezonunda rezervasyonlar çabuk dolduğundan siz her zaman işinizi sağlama alsanız iyi olur. Ama seyahat planından birkaç hafta önce bile çok sayıda aktarmasız, üstelik uygun fiyatlı uçuş bulabilirsiniz. Hatta 'first class' uçuş imkanını bile Mısır seyahati bahanesiyle deneyimleyebilirsiniz.

8. Konaklamada da "first class" deneyimini uygun fiyatlara edinirsiniz.

8. Konaklamada da "first class" deneyimini uygun fiyatlara edinirsiniz.

Sunduğu lüks tatil deneyimleri ile bilinen ülkelerden olan Mısır, konaklamada da standartları maksimuma çıkarır. Dünyanın en lüks ve konforlu otellerinde konaklarken sıra dışı uygun fiyatlara ancak burada ulaşırsınız. Özellikle Rixos gibi ülkenin dört bir yanına dağılmış köklü bir otel zincirini tercih ettiğinizde hem hiçbir ek detayı düşünmenize gerek kalmadan seyahat eder hem de ultra premium hizmetlerden faydalanırsınız. Üstelik tüm bunları, klasik bir Avrupa ya da Amerika seyahatinde edineceğinizden çok daha uygun fiyatlara edinebilirsiniz.

9. Dünyanın en iyi dalış noktalarına yakın konumlanırsınız.

Kızıldeniz, zengin su altı dünyasıyla dalış turizminin en popüler merkezlerinden biridir. Mısır'a yaptığınız klasik bir gezide, daha önce hiçbir deneyiminiz olmasa bile bu orijinal yaşama dahil olma şansı elde edersiniz. Mercan resifleri ve canlı çeşitliliği ile bilinen bu çok orijinal lokasyon, eğer dalış sporuna ilgi duyuyorsanız sizin için en iyi başlangıç noktası olabilir. Sadece tek seferlik bir deneyim olsa bile su altının büyüleyici dünyasına dalmak, sizi bambaşka bir insana dönüştürebilir.

10. Dünyanın en güzel aquaparklarından bazıları Mısır'da bulunur.

10. Dünyanın en güzel aquaparklarından bazıları Mısır'da bulunur.

Su altına ilgi duymuyor olsanız bile Mısır'da suyla ilgili yapacağınız çok sayıda aktivite bulunur. Rüzgar sörfü, yelkenli ve kayık bunlar arasında öne çıkanlar olsa da dünyanın en geniş aquaparklarına da Mısır'da ulaşırsınız. Genellikle lüks oteller tarafından sunulan bu imkanlar, sizin için tatilin en keyifli noktası olabilir. Çünkü tematik ve devasa su kaydırakları ile çeşit çeşit oyuncağa, burada kolaylıkla erişebilirsiniz.

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11. Filtresiz kusursuzluk Mısır'da mevcut.

Dünyanın başka turistik bölgelerinde seyahat ederken ister istemez kendinizi bir nebze yapay bir çevrede bulursunuz. Ama keskin çöl sıcağı ve sonsuz antik geçmiş ile çevriliyken bu tür modern yaşam gerçekleri devre dışı kalır. Yani başınızı nereye çevirirseniz çevirin, herhangi filtreye gereksinim duymayan bir görkem görürsünüz. Bu da belki de hayatınızdaki en ikonik ve orijinal fotoğrafları burada çekeceğiniz anlamına gelebilir.

12. Mısır mutfağı diye bir gerçek var.

12. Mısır mutfağı diye bir gerçek var.

Her ne kadar Türk mutfağı, çevresindeki neredeyse tüm mutfakların harmanı olsa da Mısır mutfağı da dünyada mutlaka deneyimlenmesi gereken lezzetlere sahip. Yoğun baharat kullanımı ile öne çıkan aromatik tatların tümünü elbette en iyi Mısır'da deneyimlersiniz. Ama dünyanın farklı bir bölgesinde sıradan manzaralara sahip olurken buradaki herhangi bir restoranda bile ihtişamlı piramit manzaralarıyla çevrelenirsiniz. Kısaca, yine lüks ve premium bir deneyimi, uygun ve erişilebilir fiyatlarla elde etmiş olursunuz.

13. Piramitlerin ihtişamını hayal etmek bile Mısır gezisi için yeterli bir bahane!

13. Piramitlerin ihtişamını hayal etmek bile Mısır gezisi için yeterli bir bahane!

Son bir ek bilgi vermeden geçmek istemedik. Belki bugün toz ve topraktan ibaret gibi görünen piramitlerin bir zamanlar uzak bölgelerden bile görünen pırıl pırıl ve bembeyaz mermerle kaplı olduğunu bilmek, sizi hemen Mısır tatilini planlamaya teşvik edebilir!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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