Misafirlerine Göre Senin Evin Ne Kadar Temiz?

Senin misafirlerin gözünde aşırı titiz olman beklenmedik bir durum olmasa gerek. Çünkü temizlik yapmaktan bu kadar keyif alan ve evini sürekli düzenli tutan biri için davetsiz misafirler hiçbir zaman sorun değildir. Dolayısıyla, evine birileri geldiğinde seninle vakit geçirmekten de evine bakıp bakıp iç geçirmekten de kendini alamıyor. Ayrıca her zaman hazırlıklı olman ve mutlaka dolapta birkaç çeşit atıştırmalık bulundurman da onların gözünde bir temizlik kraliçesi olmanı sağlıyor. 🤩