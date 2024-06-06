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Misafirlerine Göre Senin Evin Ne Kadar Temiz?

etiket Misafirlerine Göre Senin Evin Ne Kadar Temiz?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 10:01

Siz kendinizi düzenli ve temiz sanıyor olsanız da misafirleriniz aynısını düşünmüyor olabilir. Çünkü aslında size normal gelen temizlik rutinleri, bir başkası için sıra dışı olabilir. Peki siz işin hangi tarafındasınız? Gerçekten temizlik delisi olanlardan mısınız, yoksa misafirlerin uğramak istemediği kadar pasaklı mısınız?

İşte her şeyi öğrenme zamanı!

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1. Öncelikle söyle bakalım, evinin giriş alanı ne durumda?

2. Peki mutfaktaki dağınıklık seviyen ne durumda?

3. Şimdi de yatak toplama sıklığını söyle bakalım.

4. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?

5. Evde veya iş yerinde çalışma masanın düzeni nasıl?

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6. Giysi dolabını açsak karşılaşacağımız görüntü bunlardan hangisi olur?

7. Evine ansızın misafir gelse tepkin bunlardan hangisi olur?

8. Son olarak bir de tuvalet banyo temizleme sıklığını soralım.

Tebrikler, temizlikte kimse senin eline su dökemez.

Senin misafirlerin gözünde aşırı titiz olman beklenmedik bir durum olmasa gerek. Çünkü temizlik yapmaktan bu kadar keyif alan ve evini sürekli düzenli tutan biri için davetsiz misafirler hiçbir zaman sorun değildir. Dolayısıyla, evine birileri geldiğinde seninle vakit geçirmekten de evine bakıp bakıp iç geçirmekten de kendini alamıyor. Ayrıca her zaman hazırlıklı olman ve mutlaka dolapta birkaç çeşit atıştırmalık bulundurman da onların gözünde bir temizlik kraliçesi olmanı sağlıyor. 🤩

Senin temizlik notun ortalama ama daha iyi olabilir.

Senin misafirlerin gözünde titizlik seviyen biraz tartışmaya açık. Çünkü aslında temizliğe ve düzene önem veriyor olsan da sürekli temizlik yapmaya vaktin olmuyor. Elinden geldiğince belirli rutinler uyguluyor ve etrafı toparlıyorsun. Elbette ortalık öyle çok dağınık da olmuyor. Ama çat kapı gelen misafirler karşısında kimi zaman hazırlıksız yakalanabiliyorsun. E haliyle bu durum, onların gözündeki titizliğini biraz etkiliyor. Ama hiç merak etme, birkaç etkili temizlik ipucunu uygulayarak kısa sürede misafirlerini etkilemeyi başarabilirsin. 😎

Senin temizlik konusuna sıfırdan başlaman gerek.

Sen misafirlerin gözünde tam bir pasaklısın. Maalesef temizliği sevmemen, etrafı toplamaman ve tuvalet, banyo gibi temel alanlarda bile hijyene önem vermemen sebebiyle misafirlerin haklı olduğunu söylemeliyiz. Herkesin temizlik yapmayı sevmesine gerek yok, fakat hayatına bunu senin için yapan insanları dahil ederek veya temizlik yapmanı kolaylaştıracak teknolojik ürünlerden faydalanarak acilen toparlanmanı öneririz. Yoksa evine hiçbir zaman hiç kimse gelmek istemeyecek! 😉

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