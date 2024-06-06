Misafirlerine Göre Senin Evin Ne Kadar Temiz?
Misafirlerine Göre Senin Evin Ne Kadar Temiz?
Siz kendinizi düzenli ve temiz sanıyor olsanız da misafirleriniz aynısını düşünmüyor olabilir. Çünkü aslında size normal gelen temizlik rutinleri, bir başkası için sıra dışı olabilir. Peki siz işin hangi tarafındasınız? Gerçekten temizlik delisi olanlardan mısınız, yoksa misafirlerin uğramak istemediği kadar pasaklı mısınız?
İşte her şeyi öğrenme zamanı!
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1. Öncelikle söyle bakalım, evinin giriş alanı ne durumda?
2. Peki mutfaktaki dağınıklık seviyen ne durumda?
3. Şimdi de yatak toplama sıklığını söyle bakalım.
4. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?
5. Evde veya iş yerinde çalışma masanın düzeni nasıl?
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