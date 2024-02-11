Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.quora.com/Whats-the-weird...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kaldığım otel odasının havalandırmasında gizli kamera buldum. Çok korkunçtu."
2. "Bir otelde temizlikçi olarak çalışırken, yaşlı bir adam sürekli olarak temizlikçilere sarkıntılık yapardı. Onlar odasına girdiklerinde, odanın içinde özellikle yerleştirilmiş prezervatif bulurlardı."
3. "Odadaki küvette ördek yavruları bulduk. Sahiplendirene kadar ofiste besledik."
4. "Odayı temizlerken mikrodalgada dışkı bulduk."
5. "Odada yangın çıktı itfaiyeciler yangını söndürmeye geldiğinde odada uyuşturucu madde üretmeye çalışan üç kişi vardı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Beş köpeği olan bir kadın, otel odasında kaldı ama onları tuvalete götürmek için dışarı çıkarma zahmetine girmedi. Köpekler halıya dışkısını yaptığında, halıyı bir havluyla örttü ve üzerinden geçti. Oda temizlenmek üzere günlerce kapatıldı."
7. "Bir otelde müdür yardımcılığı yapıyorum. Kanla kaplı bir oda bulduk. Polisi aradık. Oda bir süreliğine kapatıldı. Orada kalan kadına ulaşamadılar."
8. "Bir otelin ön bürosunda çalışırken, temizlik personeli aşırı miktarda tırnak buldu. Sanki biri onları bir torbayla getirip, banyoya dökmüş gibi yerdeydi. Misafirler sadece iki gün konaklamıştı."
9. "Temizlik personeliyim, deriyle kaplı bir küvet gördüm. Yaşlı bir adam orada kese yapmıştı ve küvet suyunu çekince hepsi yapışmıştı. Temizlemesi çok uzun sürdü."
10. "Oteldeki müşteri odaya girdi ve hemen çıkış yapmak istediğini söyledi. Odaya gidip, baktığımda dışkı kaplı bir yastık buldum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kaldığım odadaki yatak örtüsünü çektim ve bir not buldum. Şöyle yazıyordu: 'Bunu okuyorsanız, temizlik görevlileri çarşaflarınızı değiştirmedi.'"
12. "Odaların birinde iğrenç bir koku olduğu yönünde ihbar aldık. İncelerken her yerde ölü hayvan bulduk. Çok kötüydü."
13. "Kaldığım otelin minibarında buz kalıplarının içinde insan dışkısı vardı."
14. "Otel odasında bulduğum en garip şey, oda spreyiyle sırılsıklam olmuş kadife bir sandalyeydi."
15. "Tamamen karanlık bir odada kalıyordum. Işığı açtım ve yatağa baktım. Yatak kırıntı doluydu ve küçük siyah şeyler vardı. İğrenç!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın