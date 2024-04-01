Mis Gibi Kokudan Ay Gibi Parlatmaya: TikTok’tan Öğrendiğimiz 10 Temizlik Tüyosu

Evinizdeki pas lekelerinden kurtulmanın kolay bir yolu var! Sadece bir paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı sünger kullanarak pas lekelerini hızlıca temizleyebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı kadar kabartma tozunu süngere dökün. Pas lekesinin olduğu yeri iyice ovun, kabartma tozu lekeyi emecektir. Ardından, bir peçete ile lekeyi silin ve temizleyin.

Ve işte bu kadar! Pas lekesi hızlıca kaybolacak ve yüzey parıldayacak!