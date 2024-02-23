Milyon Dolarlar Söz Konusu: Türk Oyuncuların Tahmini Servetleri Açıklandı!
Milyon Dolarlar Söz Konusu: Türk Oyuncuların Tahmini Servetleri Açıklandı!
Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan 'celebsrevealed.com' Türk oyuncuların tahmini servetlerini açıkladı.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Dünyaca tanınan ünlü isimlerin servetlerini paylaşan "celebsrevealed. com" adlı site, Türk oyuncuların tahmini servetlerini açıkladı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Can Yaman, Meryem Uzerli ve Serenay Sarıkaya'nın tahmini servetinin kaç milyon dolar olduğunu açıklayan web site ağzımızı bir karış açık bıraktı.
İşte Türk oyuncuların tahmini servetleri:
Serenay Sarıkaya - 6 milyon dolar
Hande Erçel - 8 milyon dolar
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Can Yaman - 10 milyon dolar
Meryem Uzerli - 10 milyon dolar
Kıvanç Tatlıtuğ - 15 milyon dolar
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