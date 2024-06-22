Milli Takımı Desteğe Giden Bilic'den Yeni Karakterli Erçel'e 22 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Milli Takımı Desteğe Giden Bilic'den Yeni Karakterli Erçel'e 22 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlun'dan yeni aşk pozu geldi.
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Hande Erçel, yeni karakter kilidini açtı.
Nazlı Sabancı, eşinin doğum gününü kutladı. Kızının yüzünü emojilemeyi de unutmadı.
Ezgi Mola, oğluşuyla gezmelere çıktı.
Hadise, milli takıma destek verdi.
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Danla Bilic de Ala Tokel ile milli takıma desteğe gitti.
Merve Boluğur'dan klasik selfie geldi.
Farah Zeynep Abdullah da milli takımı desteklemeye gidenlerdendi.
Eser ve Berfu Yenenler, milli atak geçirdi.
Enis Arıkan, köpüşüyle dinlenmeye çekildi.
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