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Milli Takımı Desteğe Giden Bilic'den Yeni Karakterli Erçel'e 22 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Milli Takımı Desteğe Giden Bilic'den Yeni Karakterli Erçel'e 22 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 23:28

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlun'dan yeni aşk pozu geldi.

Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlun'dan yeni aşk pozu geldi.

Hande Erçel, yeni karakter kilidini açtı.

Hande Erçel, yeni karakter kilidini açtı.

Nazlı Sabancı, eşinin doğum gününü kutladı. Kızının yüzünü emojilemeyi de unutmadı.

Nazlı Sabancı, eşinin doğum gününü kutladı. Kızının yüzünü emojilemeyi de unutmadı.

Ezgi Mola, oğluşuyla gezmelere çıktı.

Ezgi Mola, oğluşuyla gezmelere çıktı.

Hadise, milli takıma destek verdi.

Hadise, milli takıma destek verdi.
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Danla Bilic de Ala Tokel ile milli takıma desteğe gitti.

Danla Bilic de Ala Tokel ile milli takıma desteğe gitti.

Merve Boluğur'dan klasik selfie geldi.

Merve Boluğur'dan klasik selfie geldi.

Farah Zeynep Abdullah da milli takımı desteklemeye gidenlerdendi.

Farah Zeynep Abdullah da milli takımı desteklemeye gidenlerdendi.

Eser ve Berfu Yenenler, milli atak geçirdi.

Eser ve Berfu Yenenler, milli atak geçirdi.

Enis Arıkan, köpüşüyle dinlenmeye çekildi.

Enis Arıkan, köpüşüyle dinlenmeye çekildi.
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