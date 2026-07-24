Milli Takım ve Rockets'ın Yıldızı Alperen Şengün Sosyal Medyadan Neden Uzaklaştığını Açıkladı
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Milli Takım ve Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, Socrates Dergi'ye verdiği röportajında sosyal medyadan uzaklaştığını ve X uygulamasını sildiğini açıkladı. Eskiden kötü yorumların onu motive ettiğini söyleyen Şengün artık bu durumun mental sağlığına zarar verdiğini ileri sürdü.
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Rockets'ın 23 yaşındaki pivotu Socrates Dergi'de Amerikan Mutfak programına katıldı.
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Şengün aynı zamanda X uygulamasını neden sildiğini anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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