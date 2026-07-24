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Milli Takım ve Rockets'ın Yıldızı Alperen Şengün Sosyal Medyadan Neden Uzaklaştığını Açıkladı

Milli Takım ve Rockets'ın Yıldızı Alperen Şengün Sosyal Medyadan Neden Uzaklaştığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.07.2026 - 16:28
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Milli Takım ve Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, Socrates Dergi'ye verdiği röportajında sosyal medyadan uzaklaştığını ve X uygulamasını sildiğini açıkladı. Eskiden kötü yorumların onu motive ettiğini söyleyen Şengün artık bu durumun mental sağlığına zarar verdiğini ileri sürdü.

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Rockets'ın 23 yaşındaki pivotu Socrates Dergi'de Amerikan Mutfak programına katıldı.

Rockets'ın 23 yaşındaki pivotu Socrates Dergi'de Amerikan Mutfak programına katıldı.

İnan Özdemir ve Kaan Kural'ın sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, NBA kariyeri, milli takım ve Kevin Durant'le yaşadıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şengün aynı zamanda X uygulamasını neden sildiğini anlattı.

Yıldız oyuncu: '“Sosyal medyadan uzaklaştım. X’i sildim çünkü sağlıklı değil. Eskiden kötü yorumlar beni motive ederdi ama artık öyle olmuyor.” ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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