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Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kenan Yıldız'ın Performansını Övdü

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kenan Yıldız'ın Performansını Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 16:57

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Inter-Juventus maçında attığı iki golle yıldızlaşan Kenan Yıldız'ı İtalyan basınına değerlendirdi.

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Kenan, Inter karşısında attığı iki golle maçın 4-4 bitmesini sağlamıştı. Kenan'ın performansı hafta sonundan itibaren basının ana gündem maddesi oldu.

Kenan, Inter karşısında attığı iki golle maçın 4-4 bitmesini sağlamıştı. Kenan'ın performansı hafta sonundan itibaren basının ana gündem maddesi oldu.

Milli takım teknik direktörü Montella da bu performansa kayıtsız kalmadı ve İtalya basınına Kenan'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli takım teknik direktörü Montella da bu performansa kayıtsız kalmadı ve İtalya basınına Kenan'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Montella, "Onun adına çok mutluyum. Tam zamanında geldi. Henüz 19 yaşındayken Inter ile Juve arasındaki maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu" diyerek genç oyuncusunu tebrik etti.

Montella, "Onun adına çok mutluyum. Tam zamanında geldi. Henüz 19 yaşındayken Inter ile Juve arasındaki maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu" diyerek genç oyuncusunu tebrik etti.

"Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve o bunu hak ediyor" diyen Montella, Kenan'ın zor goller attığına değindi.

"Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve o bunu hak ediyor" diyen Montella, Kenan'ın zor goller attığına değindi.

Montella, "Olağanüstü goller attı, dönen toplara ve boşta kalan toplara da girip sıradan goller de atmayı öğrenmesi gerekiyor" açıklaması yaptı.

Montella, "Olağanüstü goller attı, dönen toplara ve boşta kalan toplara da girip sıradan goller de atmayı öğrenmesi gerekiyor" açıklaması yaptı.

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