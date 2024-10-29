Derbi Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Volkan Demirel'i Kızdırdı
Derbi Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Volkan Demirel'i Kızdırdı
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrasında sosyal medya paylaşımları iki kulüp arasındaki gerilimi bir kat daha artırdı. Galatasaray'ın yaptığı paylaşım ise Volkan Demirel'i bir hayli kızdırdı.
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Derbiyi yorumlayan Volkan Demirel, maç sonu yapılan paylaşımları eleştirerek kulüplere uyarılarda bulundu.
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Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın "Düdüklerin efendisi" paylaşımına Galatasaray'ın arka planda "Ninni" çalan, "Şşş… Şşş… Şşş…" ifadelerini ve ağlayan emojiyle verdiği cevabı gündeme getiren Volkan Demirel, "Kaç yaşındasınız?" dedi.
Paylaşımlar için "Bunları kim yapıyorsa yarın tutmam bunları biliyor musun? Yarın kulüpten gönderirim kimse" diyen Volkan Demirel, "Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray da fark etmez" dedi.
Paylaşımı "saçmalık" olarak değerlendiren Volkan Demirel, "Kime ne mesaj veriyorsun. Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun?" yorumunu yaptı.
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