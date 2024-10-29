Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Okan Buruk, Galatasaray'ın Yıldızı Gabriel Sara'nın En Büyük Hayalini Açıkladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın Yıldızı Gabriel Sara'nın En Büyük Hayalini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 12:16 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 12:35

Derbide iki asistle yıldızlaşan Gabriel Sara'yı Okan Buruk da es geçmedi. Övgüler dizen Buruk, 'bir hayali var' diyerek Sara'nın hayalini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Derbide Galatasaray'a üç puanı getiren gollerin asistini yapan Gabriel Sara'yı övenler ve hakkını verenler kervanına Okan Buruk da katıldı.

Derbide Galatasaray'a üç puanı getiren gollerin asistini yapan Gabriel Sara'yı övenler ve hakkını verenler kervanına Okan Buruk da katıldı.

Buruk, geçtiğimiz sezon performansını hatırlatarak "Bu perfrormans beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bir performanstı" dedi.

Buruk, geçtiğimiz sezon performansını hatırlatarak "Bu perfrormans beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bir performanstı" dedi.

Buruk ayrıca Sara'nın da bir hayali olduğunu söyledi. Buruk, "İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef." dedi.

Buruk ayrıca Sara'nın da bir hayali olduğunu söyledi. Buruk, "İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın