Okan Buruk, Galatasaray'ın Yıldızı Gabriel Sara'nın En Büyük Hayalini Açıkladı
Okan Buruk, Galatasaray'ın Yıldızı Gabriel Sara'nın En Büyük Hayalini Açıkladı
Derbide iki asistle yıldızlaşan Gabriel Sara'yı Okan Buruk da es geçmedi. Övgüler dizen Buruk, 'bir hayali var' diyerek Sara'nın hayalini açıkladı.
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Derbide Galatasaray'a üç puanı getiren gollerin asistini yapan Gabriel Sara'yı övenler ve hakkını verenler kervanına Okan Buruk da katıldı.
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Buruk, geçtiğimiz sezon performansını hatırlatarak "Bu perfrormans beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bir performanstı" dedi.
Buruk ayrıca Sara'nın da bir hayali olduğunu söyledi. Buruk, "İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef." dedi.
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