Yılın En İyi Genç Oyuncusu Ödülü'nde Arda Güler ve Lamine Yamal Kapıştı
Yılın En İyi Genç Oyuncusu Ödülü'nde Arda Güler ve Lamine Yamal Kapıştı
Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü Lamine Yamal'ın oldu. Milli yıldızımız Arda Güler ise ödüle çok yaklaştı.
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Ballon d'Or heyecanının yaşandığı gece Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülü de verildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de aday olduğu gecede büyük heyecan yaşandı.
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Arda Güler her ne kadar kalbimizden geçen isim olsa da Avrupa basınında da Lamine Yamal'ın favori olduğu bilgisi geliyordu.
Ödül açıklandığında ise ödülün sahibinin Lamine Yamal olduğu görüldü. Yamal'ın en yakın takipçisi ise yıldızımız Arda Güler oldu.
Lamine Yamal bu sezon Barcelona ile de harika bir sezon başlangıcı yaparken Arda Güler, Real Madrid'de süre bulmakta zorlanıyor.
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