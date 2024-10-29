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Yılın En İyi Genç Oyuncusu Ödülü'nde Arda Güler ve Lamine Yamal Kapıştı

Yılın En İyi Genç Oyuncusu Ödülü'nde Arda Güler ve Lamine Yamal Kapıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:35

Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü Lamine Yamal'ın oldu. Milli yıldızımız Arda Güler ise ödüle çok yaklaştı.

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Ballon d'Or heyecanının yaşandığı gece Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülü de verildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de aday olduğu gecede büyük heyecan yaşandı.

Ballon d'Or heyecanının yaşandığı gece Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülü de verildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de aday olduğu gecede büyük heyecan yaşandı.

Arda Güler her ne kadar kalbimizden geçen isim olsa da Avrupa basınında da Lamine Yamal'ın favori olduğu bilgisi geliyordu.

Arda Güler her ne kadar kalbimizden geçen isim olsa da Avrupa basınında da Lamine Yamal'ın favori olduğu bilgisi geliyordu.

Ödül açıklandığında ise ödülün sahibinin Lamine Yamal olduğu görüldü. Yamal'ın en yakın takipçisi ise yıldızımız Arda Güler oldu.

Ödül açıklandığında ise ödülün sahibinin Lamine Yamal olduğu görüldü. Yamal'ın en yakın takipçisi ise yıldızımız Arda Güler oldu.

Lamine Yamal bu sezon Barcelona ile de harika bir sezon başlangıcı yaparken Arda Güler, Real Madrid'de süre bulmakta zorlanıyor.

Lamine Yamal bu sezon Barcelona ile de harika bir sezon başlangıcı yaparken Arda Güler, Real Madrid'de süre bulmakta zorlanıyor.

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