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Volkan Demirel Yorumculuğu Bırakıyor Süper Lig'e Geri Dönüyor

Volkan Demirel Yorumculuğu Bırakıyor Süper Lig'e Geri Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:43

Futbol sonrası kariyerinde hem teknik direktörlüğü hem de yorumculuğu ile beğeni kazanan Volkan Demirel, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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Şu sıralarda yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Sports Digitale'in haberine göre genç teknik direktör için imza an meselesi.

Şu sıralarda yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Sports Digitale'in haberine göre genç teknik direktör için imza an meselesi.

İsmet Taşdemir ile yolları ayırmak üzere olan Bodrum FK, genç teknik direktörle masaya oturmaya hazırlanıyor.

İsmet Taşdemir ile yolları ayırmak üzere olan Bodrum FK, genç teknik direktörle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Volkan Demirel, son olarak Hatayspor'da görev almış. Kötü gidişat sonrası zor zamanlar geçiren kulüpte "sorumluluğu ben alıyorum" diyerek istifa etmişti.

Volkan Demirel, son olarak Hatayspor'da görev almış. Kötü gidişat sonrası zor zamanlar geçiren kulüpte "sorumluluğu ben alıyorum" diyerek istifa etmişti.

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