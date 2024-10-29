Volkan Demirel Yorumculuğu Bırakıyor Süper Lig'e Geri Dönüyor
Volkan Demirel Yorumculuğu Bırakıyor Süper Lig'e Geri Dönüyor
Futbol sonrası kariyerinde hem teknik direktörlüğü hem de yorumculuğu ile beğeni kazanan Volkan Demirel, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu sıralarda yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Sports Digitale'in haberine göre genç teknik direktör için imza an meselesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmet Taşdemir ile yolları ayırmak üzere olan Bodrum FK, genç teknik direktörle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Volkan Demirel, son olarak Hatayspor'da görev almış. Kötü gidişat sonrası zor zamanlar geçiren kulüpte "sorumluluğu ben alıyorum" diyerek istifa etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın