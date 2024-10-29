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Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş Derbisinden Sonra Yine Tatile Gitti

Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş Derbisinden Sonra Yine Tatile Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 14:26

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan bavullarıyla ayrıldı. Arjantinli golcü gece yarısı jetten fotoğraf paylaştı.

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Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Mauro Icardi de 90 dakika forma giydi ve maçın uzatma dakikalarında yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Mauro Icardi de 90 dakika forma giydi ve maçın uzatma dakikalarında yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Arjantinli golcü maçın ardından RAMS Park Arena'dan bavullarıyla ayrılırken görüntülendi.

Arjantinli golcü maçın ardından RAMS Park Arena'dan bavullarıyla ayrılırken görüntülendi.

Mauro Icardi, özel jetinden gece yarısı "İyi Geceler" paylaşımı yaparak tatilinin başlangıcını takipçileriyle paylaştı.

Mauro Icardi, özel jetinden gece yarısı "İyi Geceler" paylaşımı yaparak tatilinin başlangıcını takipçileriyle paylaştı.

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