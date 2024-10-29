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Beşiktaş Dün Oynanan Derbi Maçındaki Hakem Hataları Sebebiyle Açıklama Yayınladı

Beşiktaş Dün Oynanan Derbi Maçındaki Hakem Hataları Sebebiyle Açıklama Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 15:56 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 16:11

Beşiktaş, dün gece oynanan Galatasaray derbisinin ardından bugün hakem hatalarını eleştiren ve federasyonla kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınladı.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu, yaşananları "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte" diyerek açıkladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yaşananları "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte" diyerek açıkladı.

"Türk futbolunda değişen bir şey yok" diyen Beşiktaş şu hususlara dikkat çekti:

"Türk futbolunda değişen bir şey yok" diyen Beşiktaş şu hususlara dikkat çekti:

'TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!'

Maçta yaşanan hataları taraflı tarafsız ve hakem otoritelerinin de tespit ettiğini söyleyen Beşiktaş bu konuya dair de şu sözleri söyledi:

Maçta yaşanan hataları taraflı tarafsız ve hakem otoritelerinin de tespit ettiğini söyleyen Beşiktaş bu konuya dair de şu sözleri söyledi:

'Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!'

"Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır" diyen Beşiktaş, Arda Kardeşler'i "son operasyonun kahramanı" olarak tanıttı.

"Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır" diyen Beşiktaş, Arda Kardeşler'i "son operasyonun kahramanı" olarak tanıttı.

Fikstür ayarlaması, illegal bahis sponsorları, karaborsa bilet gibi olaylarla gündeme gelen rakiplerine değinen Beşiktaş, "Saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz" açıklaması yaptı.

Fikstür ayarlaması, illegal bahis sponsorları, karaborsa bilet gibi olaylarla gündeme gelen rakiplerine değinen Beşiktaş, "Saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz" açıklaması yaptı.
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"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" diyen siyah beyazlı kulüp rakiplerinin maç sonu sosyal medya paylaşımlarına da değindi;

"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" diyen siyah beyazlı kulüp rakiplerinin maç sonu sosyal medya paylaşımlarına da değindi;

'Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.'

TFF'yi "Sadece kendimiz için değil tüm mağdurlara karşı duyarlılığa davet ediyoruz" diyen Beşiktaş "Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir! Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!" dedi.

TFF'yi "Sadece kendimiz için değil tüm mağdurlara karşı duyarlılığa davet ediyoruz" diyen Beşiktaş "Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir! Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!" dedi.

"Hadlerini bildirmeyi biliriz" diyerek biten açıklamanın son cümlesi; "Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz" oldu.

"Hadlerini bildirmeyi biliriz" diyerek biten açıklamanın son cümlesi; "Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz" oldu.

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