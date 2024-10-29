Beşiktaş Dün Oynanan Derbi Maçındaki Hakem Hataları Sebebiyle Açıklama Yayınladı

'Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!'