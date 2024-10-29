Beşiktaş Dün Oynanan Derbi Maçındaki Hakem Hataları Sebebiyle Açıklama Yayınladı
Beşiktaş Dün Oynanan Derbi Maçındaki Hakem Hataları Sebebiyle Açıklama Yayınladı
Beşiktaş, dün gece oynanan Galatasaray derbisinin ardından bugün hakem hatalarını eleştiren ve federasyonla kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınladı.
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Beşiktaş Yönetim Kurulu, yaşananları "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte" diyerek açıkladı.
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"Türk futbolunda değişen bir şey yok" diyen Beşiktaş şu hususlara dikkat çekti:
Maçta yaşanan hataları taraflı tarafsız ve hakem otoritelerinin de tespit ettiğini söyleyen Beşiktaş bu konuya dair de şu sözleri söyledi:
"Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır" diyen Beşiktaş, Arda Kardeşler'i "son operasyonun kahramanı" olarak tanıttı.
Fikstür ayarlaması, illegal bahis sponsorları, karaborsa bilet gibi olaylarla gündeme gelen rakiplerine değinen Beşiktaş, "Saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz" açıklaması yaptı.
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"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" diyen siyah beyazlı kulüp rakiplerinin maç sonu sosyal medya paylaşımlarına da değindi;
TFF'yi "Sadece kendimiz için değil tüm mağdurlara karşı duyarlılığa davet ediyoruz" diyen Beşiktaş "Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir! Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!" dedi.
"Hadlerini bildirmeyi biliriz" diyerek biten açıklamanın son cümlesi; "Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz" oldu.
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