Milli Mücadelenin Başladığı 19 Mayıs Osmanlı Devleti Operasyonu muydu?
Milli Mücadelenin Başladığı 19 Mayıs Osmanlı Devleti Operasyonu muydu?
Tarihçi Murat Bardakçı’nın, Türkiye tarihinin en büyük olaylarının başında gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Popüler tarihçi Emrah Sefa Gürkan da yeniden gündem olan açıklamalar sonrasında 19 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Tarihçi Murat Bardakçı’nın, yıllar önce NTV ekranlarında yaptığı “19 Mayıs Osmanlı Devleti’nin operasyonudur” açıklaması çok tartışılmıştı.
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Bazı kesimler, Bardakçı’nın sözlerini “Atatürk’ü mücadeleyi başlatması için Osmanlı Padişahı Vahdettin gönderdi” teorisine kanıt olarak gösteriyordu.
Ancak Murat Bardakçı, sonrasında yaptığı açıklamada açıklamalarının o manaya gelmediğini söylemişti.
Murat Bardakçı’nın yıllar önce 19 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamalar 👇
Bardakçı’nın bu sözlerinin Vahdettin yanlıları tarafından yeniden paylaşıma sokulması sonrasında konu Twitter’da yeniden gündem oldu.
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Tarihçi Emrah Sefa Gürkan da konuyla ilgili düşüncelerini açıkladığı Fatih Altaylı ile yaptığı programdan bir kesit yayınlandı.
Emrah Sefa Gürkan'ın paylaşımı 👇
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