Milli Mücadelenin Başladığı 19 Mayıs Osmanlı Devleti Operasyonu muydu?

Tarihçi Murat Bardakçı’nın, Türkiye tarihinin en büyük olaylarının başında gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Popüler tarihçi Emrah Sefa Gürkan da yeniden gündem olan açıklamalar sonrasında 19 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu.