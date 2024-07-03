Milli Futbolcularımız Avusturya Maçı Sonucunu Tahmin Ettiler: Arda Güler Yine Yanılmadı!

2-1'lik skorla galip olduğumuz EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi Arda Güler, takım arkadaşlarına tek tek skor tahminlerini sordu.
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Arda Güler'in kamerayı eline alıp takım arkadaşlarına skor tahminlerini sorduğu renkli görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
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Arda Güler daha öncesinde Çekya maçında skoru doğru tahmin etmişti. Bu defa da skor tahminini 2-1'den yana kullanan Arda Güler, adeta bir kahin gibi skoru tekrar doğru tahmin etti.
Videonun tamamı için:
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arda iyi futbolcu bide çok sempatik mahallemizin genci gibi hani Spiderman da bize lanse edilen nedir süper güçleri var istese herkesi istese hoşaf eder ama... Devamını Gör