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Milli Futbolcularımız Avusturya Maçı Sonucunu Tahmin Ettiler: Arda Güler Yine Yanılmadı!

Milli Futbolcularımız Avusturya Maçı Sonucunu Tahmin Ettiler: Arda Güler Yine Yanılmadı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 17:20

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2-1'lik skorla galip olduğumuz EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi Arda Güler, takım arkadaşlarına tek tek skor tahminlerini sordu.

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Arda Güler'in kamerayı eline alıp takım arkadaşlarına skor tahminlerini sorduğu renkli görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Arda Güler'in kamerayı eline alıp takım arkadaşlarına skor tahminlerini sorduğu renkli görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Arda Güler daha öncesinde Çekya maçında skoru doğru tahmin etmişti. Bu defa da skor tahminini 2-1'den yana kullanan Arda Güler, adeta bir kahin gibi skoru tekrar doğru tahmin etti.

Arda Güler daha öncesinde Çekya maçında skoru doğru tahmin etmişti. Bu defa da skor tahminini 2-1'den yana kullanan Arda Güler, adeta bir kahin gibi skoru tekrar doğru tahmin etti.

Ayrıca Cenk Tosun, Samet Akaydın gibi başarılı isimler de doğru skor tahmini yapanlar arasında.

Çekya maçındaki skor tahmini için 👇

Videonun tamamı için:

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kubi aygün

arda iyi futbolcu bide çok sempatik mahallemizin genci gibi hani Spiderman da bize lanse edilen nedir süper güçleri var istese herkesi istese hoşaf eder ama... Devamını Gör