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Vatandaşın Galibiyet Coşkusuna Trafik Polisi de Katıldı: Üçlü Çektirerek Sevince Ortak Oldu

Vatandaşın Galibiyet Coşkusuna Trafik Polisi de Katıldı: Üçlü Çektirerek Sevince Ortak Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 15:18

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

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Mücadele bittikten sonra Antalya sokakları şenlik alanına döndü, vatandaşlar sokakta galibiyet sevincini kutladılar.

Mücadele bittikten sonra Antalya sokakları şenlik alanına döndü, vatandaşlar sokakta galibiyet sevincini kutladılar.

Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisi, topluluğa üçlü çektirerek sevince ortak oldu.

Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisi, topluluğa üçlü çektirerek sevince ortak oldu.

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ibrahim gökgöz

üniformalı çalisanlarin halka ic ice olup bu sekilde görüntü vermeleri cok iyi bence. Onlarin da normal vatandastan farkli olmadiklarini ve yanlarinda oldukl... Devamını Gör