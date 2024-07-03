Vatandaşın Galibiyet Coşkusuna Trafik Polisi de Katıldı: Üçlü Çektirerek Sevince Ortak Oldu

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Mücadele bittikten sonra Antalya sokakları şenlik alanına döndü, vatandaşlar sokakta galibiyet sevincini kutladılar.
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Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisi, topluluğa üçlü çektirerek sevince ortak oldu.
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üniformalı çalisanlarin halka ic ice olup bu sekilde görüntü vermeleri cok iyi bence. Onlarin da normal vatandastan farkli olmadiklarini ve yanlarinda oldukl... Devamını Gör