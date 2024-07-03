Görüş Bildir
Haberler
Video
Milli Takım'ın Galibiyeti Avrupa'yı Kırmızı Beyaza Bürüdü! Kutlamalar Gece Geç Saatlere Kadar Sürdü

Milli Takım'ın Galibiyeti Avrupa'yı Kırmızı Beyaza Bürüdü! Kutlamalar Gece Geç Saatlere Kadar Sürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 13:03

İçerik Devam Ediyor

EURO 2024'te rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Milli Takım'a destek olan taraftarlar Avrupa'yı kırmızı beyaza boyadı. Kutlamalar gece geç saate kadar sürdü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Avrupa'nın bir çok yerinde coşkuyla kutlandı. Türk taraftarların coşkusu kameralara yansıdı işte o görüntüler; 📹

Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Avrupa'nın bir çok yerinde coşkuyla kutlandı. Türk taraftarların coşkusu kameralara yansıdı işte o görüntüler; 📹

Almanya

Almanya

Danimarka

Hollanda

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollanda

Fransa

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın