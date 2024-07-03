Milli Takım'ın Galibiyeti Avrupa'yı Kırmızı Beyaza Bürüdü! Kutlamalar Gece Geç Saatlere Kadar Sürdü

EURO 2024'te rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Milli Takım'a destek olan taraftarlar Avrupa'yı kırmızı beyaza boyadı. Kutlamalar gece geç saate kadar sürdü.
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Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Avrupa'nın bir çok yerinde coşkuyla kutlandı. Türk taraftarların coşkusu kameralara yansıdı işte o görüntüler; 📹
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Almanya
Almanya
Danimarka
Hollanda
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Hollanda
Fransa
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