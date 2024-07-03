Killa Hakan Kutlamalar İçin Ortalığı Ateşe Verdi! Çeyrek Final Sevincini Sokakta Havai Fişek Patlatarak Yaşadı

Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan (Hakan Durmuş) Milli Takım'ın Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek final sevincini sokakta havai fişek patlatarak yaşadı.
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A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek finale yükselmesi Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da büyük bir sevinçle karşılandı.
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Galibiyet sonrası Türk taraftarlarla birlikte sokağa çıkan rapçi Killa Hakan, yolda havai fişek patlattı. İşte o anlar; 📹
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