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Killa Hakan Kutlamalar İçin Ortalığı Ateşe Verdi! Çeyrek Final Sevincini Sokakta Havai Fişek Patlatarak Yaşadı

Killa Hakan Kutlamalar İçin Ortalığı Ateşe Verdi! Çeyrek Final Sevincini Sokakta Havai Fişek Patlatarak Yaşadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 12:04

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Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan (Hakan Durmuş) Milli Takım'ın Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek final sevincini sokakta havai fişek patlatarak yaşadı.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek finale yükselmesi Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek finale yükselmesi Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Galibiyet sonrası Türk taraftarlarla birlikte sokağa çıkan rapçi Killa Hakan, yolda havai fişek patlattı. İşte o anlar; 📹

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