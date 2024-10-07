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Milli Ara Gelir Gelmez Arjantin'e Kaçan Mauro Icardi'den İma Dolu Mesaj

Milli Ara Gelir Gelmez Arjantin'e Kaçan Mauro Icardi'den İma Dolu Mesaj

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 23:45

Galatasaray'da son günlerin eleştirilen ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli yıldızın gönderisinde, kafa karıştıracak ifadeler kullandı.

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A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde Galatasaray, ligi 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle noktaladı.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde Galatasaray, ligi 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle noktaladı.

Takımın yıldızı Icardi, karşılaşmanın hemen ardından özel jetiyle Arjantin'e uçtu.

Takımın yıldızı Icardi, karşılaşmanın hemen ardından özel jetiyle Arjantin'e uçtu.

31 yaşındaki golcü, evinden bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki golcü, evinden bir paylaşımda bulundu.

Köpeğiyle poz veren Icardi, “Köpekler sevgiyi kelimelerde değil kalpte algılarlar.” dedi.

Köpeğiyle poz veren Icardi, “Köpekler sevgiyi kelimelerde değil kalpte algılarlar.” dedi.

Paylaşım, sosyal medyada taraftarların ilgisini çekerken akıllara Wanda Nara geldi.

Paylaşım, sosyal medyada taraftarların ilgisini çekerken akıllara Wanda Nara geldi.
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Yaz başında ayrıldıklarını açıklayan ikili, geçtiğimiz ay yeniden bir araya gelmiş ve barışma sinyalleri vermişti.

Yaz başında ayrıldıklarını açıklayan ikili, geçtiğimiz ay yeniden bir araya gelmiş ve barışma sinyalleri vermişti.
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