Milletvekillerine ‘Büyük Kıyak’! Trafikte Hangi Kuralı İhlal Ederse Etsin Ceza Verilmeyecek
Milletvekillerine ‘Büyük Kıyak’! Trafikte Hangi Kuralı İhlal Ederse Etsin Ceza Verilmeyecek
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/3-bin-eski-v...
Üç bin 600 eski ve yeni milletvekiline trafikte “Ceza Muafiyeti” getiriliyor. Mevcut milletvekillerine “Ceza Muafiyeti” getirildi. Tüm trafik kurallarını ihlal edebilecekler. Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek.
İşte Sözcü’de yer alan haberin detayları…
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Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın kapsamı genişletildi ve böylelikle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratıldı.
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Mevcut milletvekillerine “Ceza Muafiyeti” getirildi. Eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezası ödemeyecek.
Sözcü'nün haberine göre; Tüm trafik kurallarını ihlal edebilecek. Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek.
Karar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak.
Plakaya trafik cezası yazılırsa tutanaklar da vekile değil TBMM’ye gönderiliyor. Ceza Meclis bütçesinden ödeniyor. Daha önce milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona eriyordu. Şimdi ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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