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Miley Cyrus Sezonu Açtı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Miley Cyrus Sezonu Açtı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 23:32

Nisan ayı müzik videoları konusunda oldukça verimli bir ay oldu. Miley Cyrus, Lenny Kravitz ve Ed Sheeran gibi iddialı isimler yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Haydi gelin beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Maren Morris - bed no breakfast

2. Miley Cyrus - End of the World

3. Lenny Kravitz - Let It Ride

4. Ariana Grande - twilight zone

5. NAV - BURBS

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6. Linkin Park - Up From The Bottom

7. Sıla - Sakatlık Bende

8. Ed Sheeran - Azizam

9. Miley Cyrus - Something Beautiful

10. Kolera - Umrumda Değil

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11. Soner Arıca - Çaresiz

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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