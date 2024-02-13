Görüş Bildir
Haberler
Finans
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Şubat Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Şubat Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:01

Miles & Smiles kart sahipleri şubat ayında da ayrıcalıklı! İşte en özel kampanyalar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Online alışveriş tutkunlarına özel kampanya!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Trendyol’a kaydedin, kayıt sonrasında Trendyol' dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişinize 100 TL indirim kuponu kazanın! Son gün 29 Şubat.

2. Şubat ayında her yere taksiyle gidebileceğiniz bir kampanya!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında BiTaksi’yle yapacağınız ilk yolculukta 150 TL indirim kazanma fırsatını yakalayın!

3. Şimdi İstanbul'u keşfetme zamanı!

Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında %50 indirim fırsatı! Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla ödeme panelinden 31 Mart’a kadar yapacağınız ödemelerde bilet bedeli üzerinden %50 indirim imkanı sizleri bekliyor!

4. Şubat ayında evinizi yeniden dekore edin!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla 30 Kasım 2024'e kadar IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

5. Muhteşem bir konser deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanını kaçırmayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Amazon'dan yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!

Kampanya kapsamında, 29 Şubat 2024’e kadar  Amazon.com.tr'de QNB Finansbank POS’undan Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunulacaktır.

7. Valizinizi hazırlayın, tatile çıkıyorsunuz!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartı sahipleri yurt dışında da oldukça avantajlı! Giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya, yurt dışında 100’den fazla markada indirim ayrıcalığından faydalanmak için Mastercard logolu Miles&Smiles QNB Finansbank kartlarınızı kullanmanız yeterli.

8. Online alışverişleriniz artık daha keyifli!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan 29 Şubat 2024’e kadar yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatını kaçırmayın!

9. Giyim alışverişlerinde kaçırılmayacak fırsat!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla 29 Şubat 2024 tarihine kadar QNB Finansbank POS’larından 500 TL ve üzeri yapılacak kuyum, kozmetik ve hediye kartı/çeki hariç 2 - 10 arası taksitli alışverişlerde, üye işyerinin sunduğu taksit adedi üzerine +2 taksit imkanı!

10. Şubat ayının etkinliklerinden indirimli faydalanın!

Kampanya kapsamında, Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile 29 Şubat 2024 tarihine kadar www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30'a varan indirim geçerli olacaktır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın