Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Şubat Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Şubat Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahipleri şubat ayında da ayrıcalıklı! İşte en özel kampanyalar 👇
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1. Online alışveriş tutkunlarına özel kampanya!
2. Şubat ayında her yere taksiyle gidebileceğiniz bir kampanya!
3. Şimdi İstanbul'u keşfetme zamanı!
4. Şubat ayında evinizi yeniden dekore edin!
5. Muhteşem bir konser deneyimi yaşamaya ne dersiniz?
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6. Amazon'dan yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!
7. Valizinizi hazırlayın, tatile çıkıyorsunuz!
8. Online alışverişleriniz artık daha keyifli!
9. Giyim alışverişlerinde kaçırılmayacak fırsat!
10. Şubat ayının etkinliklerinden indirimli faydalanın!
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