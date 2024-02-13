Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Şubat Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla 29 Şubat 2024 tarihine kadar QNB Finansbank POS’larından 500 TL ve üzeri yapılacak kuyum, kozmetik ve hediye kartı/çeki hariç 2 - 10 arası taksitli alışverişlerde, üye işyerinin sunduğu taksit adedi üzerine +2 taksit imkanı!