Migros'tan "Hepimize İyi Gelecek" Yeni Reklam Filmi: "Migros ile İyisin"

Kurulduğu günden bu yana dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratan Migros, Odağına her zaman müşteri memnuniyetini alarak, sunduğu geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve güçlü kampanyalarıyla her alışverişte müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

75 bin çalışanıyla Türkiye’ye hizmet eden Migros, 23.500 iş ortağıyla sürdürülebilir ve güçlü bir iş birliği modeli geliştiriyor. Uzun yıllardır yerli üreticilere sağladığı desteklerle, Türkiye’nin dört bir yanında tarıma ve yerel ekonomiye katkı sağlarken, iş ortaklarına da büyüme imkânı tanıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem doğaya hem de üreticiye iyi gelen bir anlayışla çalışıyor. Yerli üretimi destekleyen projeler, çevre dostu uygulamalar ve doğal kaynakların korunmasına yönelik adımlarla ekonomiye, tarıma ve istihdama sağladığı katkıyı her geçen gün artırıyor.