Migros'tan "Hepimize İyi Gelecek" Yeni Reklam Filmi: "Migros ile İyisin"
Migros'tan "Hepimize İyi Gelecek" Yeni Reklam Filmi: "Migros ile İyisin"
Migros, dokunduğu herkese yaptığı pozitif katkıyı vurguladığı yeni imaj filmiyle ekranlarda. 70 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de modern perakendenin kurucusu ve “yeni nesil perakende” anlayışının mimarı olan Migros, yeni kampanyasında “Migros ile İyisin” mesajının altını çiziyor. Kampanya, Migros’un müşterilerine iyi bir alışveriş deneyimi sunmanın ötesine geçerek, tüm ekosistemi üzerinde yarattığı etkiyi ve değeri anlatıyor.
Migros, yeni imaj iletişiminde “Migros ile İyisin” şarkısını dillere dolayacak bir reklam filmine imza attı. “Hepimize İyi Gelecek” mottosuyla hazırlanan reklam filmi, çalışanından müşterisine, çiftçisinden tedarikçisine, Migros’un çepeçevre dokunduğu herkese sesleniyor.
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Migros, dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratıyor
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Sinem Serdar: “Migros’un dokunduğu herkes üzerinde güçlü pozitif etkisi var”
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