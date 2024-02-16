MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Bir Protesto Daha: “5’inci Katta Neleri Sattınızı Biliyoruz”
MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Bir Protesto Daha: “5’inci Katta Neleri Sattınızı Biliyoruz”
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Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde bulunan bir pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışması yapmak istemiş ancak bir vatandaş kendisine tepki göstermişti.
MHP’li aday, yine Turgutlu ilçesinde vatandaşların protestosuyla karşılaştı.
Bir vatandaş, mevcut başkana “5’inci katta neleri sattınızı biliyoruz” diyerek seslendi. Ergün ise “Bırak, içini döksün biraz rahatlasın” diye cevap verdi.
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