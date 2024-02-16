MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Bir Protesto Daha: “5’inci Katta Neleri Sattınızı Biliyoruz”

MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmişti. Ergün, geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. Başkan adayı, bir kez daha vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.