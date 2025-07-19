MFÖ’nün Her Nesli Yakalamayı Başaran Unutulmaz Parçaları

Türk müziğinin en köklü gruplarından MFÖ, nesillerin ortak hafızasında yankılanan bir zaman makinesi. 1970’lerden günümüze uzanan bu serüven, bazen bir aşk hikayesiyle bazen de bir toplumsal mesajla gönlümüzde taht kurdu. Mazhar, Fuat ve Özkan; her biri kendi karakteriyle sahnede birer yıldız ama birlikte olduklarında sihirli bir bütün. Hepimizin bu şarkılarla mutlaka bir anısı vardır. İşte MFÖ'nün unutulmaz şarkıları...