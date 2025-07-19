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MFÖ’nün Her Nesli Yakalamayı Başaran Unutulmaz Parçaları

etiket MFÖ’nün Her Nesli Yakalamayı Başaran Unutulmaz Parçaları

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 00:09

Türk müziğinin en köklü gruplarından MFÖ, nesillerin ortak hafızasında yankılanan bir zaman makinesi. 1970’lerden günümüze uzanan bu serüven, bazen bir aşk hikayesiyle bazen de bir toplumsal mesajla gönlümüzde taht kurdu. Mazhar, Fuat ve Özkan; her biri kendi karakteriyle sahnede birer yıldız ama birlikte olduklarında sihirli bir bütün. Hepimizin bu şarkılarla mutlaka bir anısı vardır. İşte MFÖ'nün unutulmaz şarkıları...

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1. Ele Güne Karşı Yapayalnız

2. Güllerin İçinden

3. Sakın Gelme

4. Ali Desidero

5. Bazen

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6. Diday Diday Day

7. Aşkın Kenarından

8. Sude

9. Peki Peki Anladık

10. Yalnızlık Ömür Boyu

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11. Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz?

12. Tam Ortasındayım

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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